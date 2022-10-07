شاهد فيديو: قتال ليلي بين المقاومة الجنوبية وعصابات الحوثي على حدود يافع

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يزيد بن سلمان - شبوة - تصدت المقاومة الجنوبية مساء الخميس لمحاول تسلل حوثية، خلال هجوم شنته على مواقع القوات الجنوبية في جبهة الحد بيافع. وأكد مصدر عسكري لـ24بوست تصدي القوات الجنوبية للهجوم وتكبيد المليشيات خسائر فادحة في الارواح والعتاد. وارتقى أربعة جنود من القوات الجنوبية خلال التصدي هم: 1- موسى احمد صالح المفلحي- عمالقة 2- مروان صلاح الداؤودي - الكتيبة الثانية اللواء الرابع 3- محسن صالح الداؤودي اللواء الرابع4- فارس عبدالحافظ مقبل - الضالع. وأوضح سقوط عدد من الجرحى خلال الاشتباكات . وتحاول المليشيات الحوثية من خلال الهجوم على يافع تحقيق تقدم صوري لرفع معنويات مقاتليها المنهارة .



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