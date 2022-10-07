شكرا لبحثكم عن خبر الملازم طيار رحمة الحوشبي تعود إلى عـــدن .. اول طيارة مقاتلة في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت إلى مطار عدن الدولي مساء أمس، أول خريجة يمنية في مجال الطيران الملازم طيار رحمة الحوشبي قادمة من جمهورية السودان الشقيقة بعد إنهاء دراستها في كلية علوم الطيران الدفعة (19).

وحصلت الحوشبي على المرتبة الأولى على دفعتها في أغسطس الماضي وتم تكريمها من قبل الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لتفوقها على دفعتها وكأول امرأة تتخرج من كلية علوم الطيران بالسودان.

يذكر أن الملازم طيار رحمه الحوشبي تنحدر من منطقة الراحة بمحافظة لحج وتعد أول مقاتلة يمنية تقتحم مجال سلاح الجو.