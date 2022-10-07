شكرا لبحثكم عن خبر مقتل قائد كبير بالجيش اليمني في حرض .. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل احد ابرز قيادات الشرعية بمعارك مع الحوثيين في حرض. وقالت مصادر:قتل العقيد/ حزام الصيادي أركان حرب لواء الخاصة بحرض وذلك بمعارك مع الحوثيين. واندلعت مواجهات بين الشرعية والحوثيين ليل الخميس وتسببت بمقتل العقيد حزام.

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