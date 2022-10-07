شكرا لبحثكم عن خبر تصرف السفارة اليمنية في بكين يثير حفيظة الجالية اليمنية والطلبة بالصين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اثار الاجتماع الذي نظمته السفارة اليمنية ببكين حفيظة الجالية اليمنية والطلبة اليمنيين في الصين بسبب توجيه السفارة اليمنية وممثليها دعوات للاخوان المسلمين فقط دون بقية الجالية والطلبة

الاجتماع الذي عقد يوم الخميس ٧ اكتوبر ٢٠٢٢ بدعوى احتفال بذكرى ثورتي ال ٢٦ من سبتمبر وال١٤ من اكتوبر تم بطريقة سرية وضم عدد لا يمثل الطلبة اليمنيين والجالية هناك الأمر الذي ادى الى سخط الكثير من اليمنيين المغتربين هناك.

يقول احد المغتربين استبشرنا بالسفير الجديد التميمي كونه انسان مثقف حسب ما ودنا عنه ولكنه باجتماعاته السرية واحتفالاته الخاصة وضيوفه المتتجبين يثبت لنا مدى انتماءه لتنظيم معين ولا يمثل اليمنيين بأي صلة.

فيما يدين طالب يمني هذا الاجتماع ويصفه بالمهزلة التي لا زال يكررها الاخوان المسلمين منذ فترة في محاولة لاقصاء الاخرين الذي لا يدينون بافكارهم ومعتقداتهم الخاصة.

الجدير الى ان الصين تظم اكثر من عشرون الف مغترب ما يين رجل اعمال وطالب لم يتم دعوتهم او حتى ابلاغهم بمثل هذه الاحتفالات او الاجتماعات السرية او اي اعلان مسبق.