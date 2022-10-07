مدير شركة النفط "العولقي": تم منعي من مزاولة عملي في عدن بقوة السلاح 

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، عمار العولقي، الخميس، أنه لم يعد له علاقة بشركة النفط بعد توقيفه من قبل مليشيا الإنتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال العولقي في منشور له على صفحته في "فيس بوك"، بأنه تم منعه من الدخول لمقر الشركة بقوة السلاح منذ 4 يناير 2022م، بعد توقيفه عن العمل بشكل نهائي في ابريل 2022.

وأشار إلى أنه لم يعد له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة والمشتقات النفطية ووزارة النفط بالرغم استمرار سريان وقانونية قراره الجمهوري الذي أصدره الرئيس السابق في نوفمبر 2021م ولم يصدر ما يلغيه حتى اللحظة.

وأوضح العولقي أنه كان يسعى للنهوض بشركة النفط وتعزيز دورها الحقيقي بدلا عن دورها المهمش والمقزم مؤكدا أنه بدأ بجزء من الاصلاحات الجذرية لهذا القطاع الحساس والمهم، وهو ما "لم يرق ذلك لتجار الحروب وأتباع المصالح وسماسرتهم في الحكومة اليمنية"، حسب وصفه.

وكانت مليشيات الانتقالي، قد اقتحمت مطلع يناير الماضي، مقر شركة النفط في العاصمة اليمنية المؤقتة بعدن، وطردت موظفيها، في تمرد جديد ضد قرارات رئيس الجمهورية، ومنعت مدير شركة النفط عمار العولقي من مزاولة عمله في مبنى الشركة بعدن.

وكان الرئيس هادي قد عين العولقي في نوفمبر 2021م مديرا تنفيذيا لشركة النفط اليمنية ومقرها الرئيس بعدن.