شكرا لبحثكم عن خبر بحضور نائب المحافظ.. المهندس معين الماس يلتقي مستثمري محطات الاوزان في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عقد اليوم في العاصمة عدن اجتماع موسع ضم قيادة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن برئاسة المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة ، وقيادات عسكرية وأمنية وقيادات السلطة المحلية ومالكي محطات الأوزان التجارية بمحافظة لحج وبحضور الاخ عوض الصلاحي نائب محافظ لحج امين عام المجلس المحلي .

وقد كرس الاجتماع لمناقشة بدء إجراءات تسليم محطات الأوزان التجارية للقاطرات التي تقع ضمن نطاق محافظة لحج إلى صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي عدن تنفيذا للتعميم الصادر من قبل اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس اللجنة العليا للموارد المالية وتنمية الإيرادات الذي وجه فيه بسرعة تسليم محطات الاوزان في جميع المحافظات المحررة لصندوق صيانة الطرق والجسور.

وأكد المهندس الماس حرص صندوق صيانة الطرق والجسور العمل وفق التوجيهات التي أصدرتها القيادة السياسية والعمل في ضوئها مع جميع الأطراف المعنية لتنظيم عمل الميازين في المحافظات المحررة وذلك للحفاظ على شبكة الطرق الوطنية.

وتحدث الاخ عوض الصلاحي نائب محافظ لحج امين عام المجلس المحلي من جانبه عن أهمية عودة محطات الاوزان للجهة الرسمية المتمثلة بصندوق صيانة الطرق والجسور وذلك ليقوم بدوره في الإشراف عليها إنفاذا للقانون.

واتفقت الأطراف الحاضرة في الاجتماع على تسليم الميازين إلى الصندوق خلال اسبوع لبدء الصندوق في الإشراف المباشر على تنفيذ القوانين ذات الصلة.

حضر اللقاء المهندس سامي باهرمز نائب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانةالطرق والمهندس وليد الساحمي وكيل مساعد بوزارة الأشغال العامة والطرق نائب رئيس اللجنة الوزارية لحصر الميازين والمهندس نبيل مكي رئيس اللجنة الوزارية لحصر الميازين والمهندس محمد حسان حسين مدير عام محطات الأوزان بالصندوق ومدراء مديريات لحج ومستثمري الميازين في المحافظة.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.