إصابة مدني برصاص قناصة ميليشيا الحوثي شمال شرقي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مواطن، مساء الخميس، برصاص قناصة ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا شمال شرقي مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "وهيب اليافعي (20 عاما)، أصيب برصاص قناصة ميليشيات الحوثي أمام منزله بالقرب من بريد الروضة بحي كلابة".



وأضاف أن قناصة الميليشيات استهدفت وهيب من مواقع تمركزها في معسكر الأمن المركزي، مشيرا إلى المواطنين قاموا بإسعافه إلى مستشفى قريب من المنطقة لتلقي العلاج.



ومنذ بدء الهدنة الأممية في مطلع أبريل الماضي، قتل وأصيب نحو 90 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء في عمليات قنص وهجمات بالمدفعية نفذتها مليشيات الحوثي في مناطق متفرقة في مدينة تعز المحاصرة منذ 8 سنوات.

