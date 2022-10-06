لحج.. إصابة 7 جنود من قوات الانتقالي بانفجار استهدف نقطة أمنية في الحوطة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب سبعة جنود من قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، الخميس، في هجوم استهدف نقطة أمنية في مدينة الحوطة مركز محافظة لحج جنوبي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "عنصرا مجهولا استهدف، صباح اليوم، بقنبلة يدوية تجمعا لجنود بنقطة ريجل التابعة للحزام الأمني في مدخل مدينة الحوطة".



وأضاف أن الانفجار أدى إلى إصابة سبعة من أفراد النقطة بعضهم إصابتهم خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفيات عدن لتلقي العلاج.



ولفت المصدر إلى أن منفذ الهجوم ما يزال مجهولا، إلا أن هناك أنباء تفيد بإلقاء القبض عليه، في حين لم يصدر أي توضيح من جانب قوات الانتقالي. كما لم يعرف دوافع الهجوم.

