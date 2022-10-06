مجلس القضاء الأعلى يجري حركة تنقلات ويعين عدد من القضاة وندب أعضاء في التفتيش القضائي

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن ـ سبأنت : أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاعتيادي الذي عقد صباح اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر رئيس المجلس ندب أعضاء للعمل في هيئة التفتيش القضائي وهم على النحو التالي: اولاً. قطاع المحاكم.. عبدالسلام محمد ناجي قاسم. محمد علي محفوظ بدية. ناصر حيدرة أحمد السعيدي. حسن عبدالله سليمان علي. عبداللاه صالح بن صالح سعد قادش. نجلاء على محمد صالح عليوه. ثانياَ.. قطاع النيابات. كفاح محمد منذوق عوض. ناصر محمد احمد القمع. محمد سعيد يفوز مانع. فضل علي عبدالله الطقل. حسين عوض حسين العولقي. عمر محمد سالم وحدين. كما أقر المجلس إجراء حركة تنقلات وتعيين عدد من القضاة في محافظة عدن وتغطية الشواغر على النحو التالي : أولاً.. الشعبة التجارية بمحافظة عدن. القاضي /صلاح راشد حسين راشد.. رئيساً. القاضي / المعتصم هاشم عمر إسماعيل.. عضواً. القاضي / على صالح القحيف.. عضواً القاضي / منى عبده قائد فارع.. عضواً احتياطياً. ثانياً.. شعبة الأموال العامة. القاضي / خليل عبداللطيف على حيدر.. رئيساً القاضي / عبدالحميد محمود صالح.. عضواً. القاضي / عبدالله مهدي السيد.. عضواً. ثالثاً.. محكمة إستئناف عدن الشعبة الشخصية الأولى. القاضي / فاطمة علي مبروك ناصر.. رئيساً. القاضي / علوي عبدالله علوي الكاف.. عضواً. القاضي / أحمد بن أحمد مرشد.. عضواً. الشعبة الشخصية الثانية.. القاضي / أميمة سعيد عبدالله.. رئيساً. القاضي / دنيا زاد محمد توكل... عضواً. القاضي / فضل محمد المطري.. عضواً الشعبة الجزائية الأولى.. القاضي / أحمد علي حسن القطوي.. عضواً القاضي / عبدالقوي حسين سالم.. عضواً احتياطياً. الشعبة الجزائية الثانية.. القاضي / محمد خميس أمان.. عضواً. كما أقر مجلس القضاء الأعلى إجراء حركة تنقلات في بعض المحاكم الإبتدائية بمحافظة عدن على النحو التالي : القاضي / شوقي هادي يسلم جرهوم.. رئيساً للمحكمة التجارية. القاضي / سامي أحمد محمد باعباد.. رئيساً لمحكمة الأموال العامة. القاضي / صالح عبدالله أحمد العواص.. رئيساً للمحكمة الإدارية. القاضي / محمد عبدالرحيم باعمر.. رئيساً لمحكمة البريقة. القاضي / عمار علي علوي.. رئيساً لمحكمة التواهي. القاضي / طارق هيثم حسين.. رئيساً لمحكمة الضرائب. القاضي / إنجريد عبدالله علي.. رئيساً لمحكمة الأحداث. القاضي صدام عبدالرقيب سعيد.. قاضياً بمحكمة التواهي. القاضي / حمدي سلطان الشرجبي.. قاضياً بمحكمة المنصورة. القاضي / رواء احمد مجاهد.. قاضياً بمحكمة الشيخ عثمان. القاضي / جمال محمد سعيد.. قاضياً بالمحكمة الإدارية. القاضي / لارا حسن سالم حسن.. قاضياً بمحكمة مآرب الإبتدائية. كما أقر المجلس تعيين القاضي / صالح لكسر سالم.. رئيساَ لمحكمة لبعوس بمحافظة لحج وكذا تعيين القاضي / خالد مهدي محمد محراك رئيساِ لمحكمة جيشان بمحافظة أبين. ووافق المجلس على فتح باب التسجيل والقبول للدفعة الرابعة والعشرين دراسات تخصصية عليا بالمعهد العالي للقضاء بالعاصمة المؤقتة عدن. واستعراض المجلس عدد من المواضيع المدرجة في جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

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