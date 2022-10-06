شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن دغر يهنئ رئيس مجلس الشيوخ المصري بذكرى 6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ المصري عبدالوهاب عبدالرازق، بمناسبة الذكرى الـ 49 للانتصارات المجيدة في حرب السادس من أكتوبر 1973م.

بن دغر يهنئ رئيس مجلس الشيوخ المصري بذكرى 6 أكتوبر

وعبر الدكتور بن دغر في البرقية عن تهانيه الحارة إلى قيادة وحكومة وشعب مصر بمناسبة ذكرى العبور والتحرير الخالدة، والتي أثبتت للعالم أجمع عظمة مصر وتلاحم شعبها وقيادتها وجيشها، وتلاحم الأمة العربية، وعلمت العالم كيف تُصنع أحداث التاريخ المذهلة، وكيف تُجترح المعجزات حينما تقرر مصر وتتضامن معها الأمة.

وقال "إننا إذا نهنئكم بهذه الذكرى العزيزة والغالية على نفوسنا، فإننا نستحضر أرواح أبطال العبور والتحرير الذين تحملوا على عواتقهم مشروع العزة والكرامة الوطنية والقومية، وتوثبوا كالأسود الضارية فجر السادس من أكتوبر 1973م المجيد يحطمون أسطورة أقوى خط دفاعي في العالم ومعه أسطورة الدولة التي لا تهزم، ويثبتون للدنيا أن مصر وجيشها وشعبها قوم لا يعرفون المستحيل إن ادلهمت المهمات وعظمت الخطوب والتحديات".



حمل أعضاء مجلس الأمن الدولي، ميليشيا الحوثي الإنقلابية مسؤولية فشل جهود تمديد الهدنة الإنسانية التي إنتهت في الثاني من أكتوبر الجاري بعد تمديدها لستة أشهر.

وقال أعضاء المجلس في بيان صادر عنهم، أن مطالب الحوثيين في الأيام الأخيرة من المفاوضات أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوسط من أجل إبرام إتفاق تمديد الهدنة مخاطرين بحدوث عواقب سلبية.

كما رحب أعضاء المجلس بإنخراط الحكومة اليمنية مع جهود المبعوث الخاص.

وأعرب أعضاء المجلس عن خيبة أملهم الشديدة إزاء انتهاء الهدنة دون تمديدها.

وأكد أعضاء مجلس الأمن أن الأشهر الستة الماضية قد جلبت مزيدًا من الهدوء والأمن أكثر من أي وقت في السنوات الثماني الماضية، بما في ذلك انخفاض حاد في الخسائر بين المدنيين، فضلًا عن جهود الحكومة اليمنية لتمكين تدفق الوقود إلى الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء.

وأشاروا إلى أنه مع تمديد الهدنة ستستمر هذه الفوائد للشعب اليمني في النمو، بما في ذلك دفع رواتب المعلمين والممرضات وموظفي الخدمة المدنية في اليمن، وفتح الطرق في تعز وجميع أنحاء البلاد، وتوسيع الرحلات الجوية الدولية، والتأكد من تدفق الوقود بحرية أكبر إلى ميناء الحديدة.

وكرر أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، وشددوا على أن التمديد سيوفر أيضًا فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار وفي نهاية المطاف إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة بقيادة يمنية، بمشاركة كاملة ومتساوية تحت رعاية الأمم المتحدة، بناءً على المرجعيات المتفق عليها ووفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بهدف معالجة القضايا الأوسع الكامنة وراء الصراع.

وأكدوا أن العودة إلى الدخول في مفاوضات وإعادة الهدنة هو الطريق نحو إنهاء هذه الحرب بشكل دائم وحل أزمات اليمن الإنسانية والاقتصادية.. لافتين إلى الكلفة الكبيرة لإنهاء الهدنة، وفي مقدمتها للشعب اليمني.

وأعربوا عن قلقهم العميق من الخطاب الذي يهدد عمدًا المفاوضات، والإجراءات التي أعاقت الاستقرار الاقتصادي في اليمن.. داعيين بشكل عاجل الأطراف اليمنية ولا سيما الحوثيين إلى الامتناع عن الاستفزاز وإعطاء الأولوية للشعب اليمني، والعودة إلى الانخراط البناء في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، والعمل بشكل عاجل من أجل تمديد وتوسيع الهدنة.

وكرروا التأكيد على ضرورة تجنب استئناف الأعمال العدائية داخل اليمن وكذلك الهجمات في المنطقة وعلى البحر الأحمر.. مضيفين أن مجلس الأمن سيواصل اتخاذ كافة الإجراءات لدعم جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

التقى وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان، اليوم، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف ميريانا سبولياريتش إيغر.

جرى خلال اللقاء، على هامش اجتماعات الدورة ٥١ لمجلس حقوق الانسان المنعقدة في مدينه جنيف السويسرية، بحث برامج وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن والتعاون والتنسيق المشترك بين اللجنة والحكومة اليمنية لتسهيل مهامها في ظل الازمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني جراء الحرب المستمرة من قبل مليشيات الحوثي وتعنتها ورفضها لكل مساعي السلام الاممية والدولية.

وتطرق اللقاء إلى ممارسات مليشيات الحوثي بحق الاسرى في السجون وتجاهلها لكل الدعوات للافراج عنهم والكشف على مصير المخفيين..مشددا على ضرورة تكاتف الجهود من اجل الافراج الفوري عن كافة الاسرى والمعتقلين القابعين في سجون المليشيات الحوثية.

كما تناول الجانبان، عدد من القضايا المتصلة بدعم عمل المنظمة وتسهيل مهامها وتعزيز دورها الإنساني لا سيما في المناطق ذات الاحتياج الشديد التي تتطلب استجابة عاجلة في مناطق المواجهات واستئناف برامج التدريب الخاصة بالتوعية بالقانون الدولي الإنساني، ومساعدة الحكومة في مواجهة متطلبات موجات النزوح، ومساعدة ضحايا الاستهداف الحوثي المستمر للاحياء المكتظة بالسكان.

من جانبها استعرضت رئيسة اللجنة، النشاطات التي تقوم بها البعثة في اليمن..معبرة عن شكرها وامتنانها للجهود المبذولة وتسهيل مهام اللجنة التي تقدمها الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان.

حضر اللقاء امين عام مجلس الوزراء مطيع دماج وسفير بلادنا في جنيف الدكتور علي مجور.