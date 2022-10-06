مقتل وإصابة 3 أطفال بانفجار لغم حوثي شمال غرب مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل طفلان وأصيب ثالث، الخميس، بانفجار لغم تابع لمليشيا الحوثي في محافظة مأرب (شرق اليمن).



وقال المرصد اليمني للألغام، أن الطفلين (صقر محمد سنان 8 سنوات)، و(قائد عبدالله خيمة 12 عاما) قُتلا، وأصيب طفل ثالث بجروح متفرقة نتيجة انفجار لغم في قرية "ملاحا" بمديرية مجزر في الجهة الشمالية الغربية من محافظة مأرب.



وكان تقرير للمرصد ذكر في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه وثق مقتل وإصابة 273 مدنيا جراء الألغام العبوات والذخائر المتفجرة خلال فترة الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ الـ2 أبريل الفائت وحتى الأول من أكتوبر 2022.



ومن بين الضحايا 81 قتيلا مدنيا منهم 43 طفلا وخمس نساء، إضافة إلى 192 جريحا بينهم 82 طفلا و13 امرأة، حسب التقرير.



