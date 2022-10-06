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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد محافظ محافظة شبوة، عوض ابن الوزير العولقي، امس سير العمل في المؤسسة العامة للكهرباء لمنطقة شبوة.

وناقش المحافظ العولقي مع قيادة المؤسسة والفنيين فيها عدد من القضايا المتعلقة بعمل ونشاط محطة التوليد الكهربائي في عتق مركز المحافظة والجهود المبذولة لتحسين وتطوير خدمة الطاقة التي تقدمها المحطة للمشتركين، والسبل والإجراءات الكفيلة بمعالجة وتذليل المشاكل والمعوقات التي تعترض ذلك.

محافظ شبوة يتفقد مؤسسة الكهرباء ومشروع شق وسفلتت شارع الحزم بعتق

وشدد المحافظ العولقي على ضرورة استمرار وتيرة الجهود التي تبذلها قيادة مؤسسة الكهرباء والعاملين فيها من أجل استمرار وديمومة خدمة الطاقة التي تقدمها المؤسسة للمواطنين.. مؤكدا حرص قيادة المحافظة على دعمها ومساعدتها للمؤسسة لتتمكن من القيام بدورها الخدمي المنشود في خدمة مواطني المحافظة.

واشار المحافظ إلى توجهات تقوم بها حاليا قيادة المحافظة لتحسين وتطوير خدمة الطاقة الكهربائية في المحافظة وتجاوز الكثير من المشاكل والصعوبات التي تواجهها حاليا وسيتم ذلك بالتنسيق والتعاون مع بعض الأشقاء.

بعد ذلك، إطلع المحافظ عوض ابن الوزير على سير العمل في مشروع شق وسفلتت شارع الحزم الجديد في مدينة عتق البالغ طوله واحد كيلو ومائة متر وعرضه ثلاثين مترا والتي تصل تكلفته لنحو نصف مليون دولار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بمستوى العمل في المشروع الذي سيربط ما بين شارع الشهيد اللواء سالم قطن وشارع الثلاثين القادم من حارة المرور، موجها المختصين باستمرار العمل في المشروع بنفس الوتيرة وذلك لضمان سرعة إنجازه خلال فترة وجيزة نظرا لما يمثله من أهمية في خدمة الناس والتخفيف من حدة الإزدحام المروري داخل المدينة.

ناقشت لجنة تسيير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي، خلال اجتماعها، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، مستوى تنفيذ أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية وخطة المرحلة القادمة للمشروع الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأكد الدكتور باصهيب في الاجتماع الذي ضم نائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد باناجه، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع التوقعات والدراسات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية نصر الحربي، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفاء معطي، ومدير عام البنك المركزي في محافظة لحج ممدوح الشعبي، وعدد من ممثلي الجهات المنفذة والممولة للمشروع، على أهمية المشروع في الإسهام بتحقيق التعافي المؤسسي والاقتصادي.. مشيدا بدعم الاتحاد الأوروبي لليمن من خلال تمويل مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي، إضافة إلى عدد من التدخلات والبرامج في المجالات التنموية والإنسانية والأمن الغذائي وبناء السلام والحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، وكذا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نظير جهودها في تنفيذ أنشطة المشروع.

واستعرض باصهيب، المستجدات السياسية والاقتصادية في اليمن، والجهود المبذولة لعبور مرحلة الصراع والحرب إلى فضاء السلام والتعافي والتنمية وإعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية وإعادة بناء المؤسسات الحكومية وتفعيل جميع سلطات الدولة.. منوهًا بكافة الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام والتنمية في اليمن.

وأشار إلى جهود الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط، بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في التعامل مع الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية المتفاقمة.. لافتًا إلى تسبب الحرب بخسارة الاقتصاد من ناتجه المحلي نحو 126 مليار دولار، فضلًا عن تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 500%، وظهور أزمة إنسانية مستفحلة أضرت بحياة ومعيشة 80% من السكان، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 35% والفقر إلى نحو 78% بين أوساط السكان.

اطلع رئيس بعثة بلادنا لدى الاتحاد الأوروبي السفير محمد طه مصطفى، اليوم، مستشارة الشؤون الخارجية في مكتب رئيس الإتحاد الأوروبي مانون بارثود، على آخر تطورات الاوضاع في بلادنا، ورفض الميليشيات الحوثية المدعومة ايرانيًا لمقترح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن بتمديد الهدنة.

وتطرق السفير طه، إلى تهديدات المليشيات الحوثية باستهداف المنشآت النفطية في بلادنا والمنطقة..مؤكدًا قبول الحكومة بمقترحات المبعوث الاممي وتعاونها معه في التوصل إلى إحلال السلام في اليمن والتعامل بإيجابية مع المقترحات لتجنيب الشعب اليمني الحرب التي شنتها وتشنها الميليشيات الحوثية بدعم من إيران..مطالبًا الاتحاد الأوروبي بالضغط على إيران والميليشيات الحوثية للقبول بالمقترحات المطروحة من المبعوث الأممي.

من جانبها رحبت المسؤولة الأوروبية، بموقف الحكومة اليمنية الإيجابي وأهمية دعم المبعوث الأممي لمواصلة مهمته وأهمية التمسك بالهدنة..مؤكدة ان الشعب اليمني يستحق السلام والاستقرار وتجنب المزيد من المعاناة.