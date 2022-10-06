إب.. انتحار شاب عشريني في حزم العدين بسبب الظروف المعيشية الصعبة

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم شاب في العشرينيات من عمره، على الانتحار في إحدى مديريات محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية إن شابا يُدعى "ن ع أ" أقدم على الإنتحار في عزلة "المجاهدة" بمديرية حزم العدين غربي محافظة إب.



وأشارت إلى أن تردي الأوضاع المعيشية كانت الدافع الرئيسي للحادثة.



ومنذ انقلاب الحوثيين على السلطة وانزلاق البلاد إلى حرب شاملة تسببت بأزمة إنسانية هي الأكبر في العالم، زادت الحالات النفسية والمرضية بشكل غير مسبوق، وقادت تلك الحالات العشرات إلى الانتحار في عموم محافظات الجمهورية في ظاهرة تتصدر ضحاياها محافظة إب.

