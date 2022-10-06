شكرا لبحثكم عن خبر القبض على قاتل زوجته وبنته في يافع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مدير أمن مديرية يافع رصد بمحافظة أبين النقيب/ حسن أحمد قماطة أنه تم القبض على المدعو/ سالم صالح حسين داوود وإيداعه السجن لارتكابه جريمة قتل زوجته وبنته فجر يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022م. واوضح أن أولياء دم الزوجة رفضوا استلام جثة بنتهم ويطالبون بتسليمهم القاتل للاقتصاص منه. وبحسب قماطة فقد تم إحالة جثامين الضحيتين لحفظهما في أحد مشافي عدن مؤكدا أن التحقيقات مستمرة مع الجاني .

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