شكرا لبحثكم عن خبر اليمن : مدعي نبوة جديد يدعى الحسن التهامي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اثار مدعي نبوءة جديد في اليمن جدلا واسع النطاق مؤخرا.

وتصدرت اخبار داعية اسلامي يدعى الحسن التهامي وسائل الإعلام وحديث الناس في اليمن.

ورغم ان الرجل لم يصدر رسميا اي ادعاء بانه مدعي نبوءة الا ان انصار له تداولوا مقاطع على فيس بوك زعموا ذلك.

وقال مناصروه ان الرجل تعرض للاعتقال على يد جماعة الحوثي قبل ٣سنوات من اليوم.

ونظم انصاره احتجاجات في عدة بلدات يمنية تقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين وطالبوا بالافراج عنه.

واثارت اخبار الرجل موجة من الجدل في اليمن حيث قال مهتمون ان ظهور عدد من الدجالين من مدعي النبوءة انعكاس واضح لحالة الجهل التي يغرق بها الحوثي مناطق سيطرته وسيطرة الخطاب الديني على شتى مناحي الناس.