شكرا لبحثكم عن خبر اسرة تبلغ عن فقدان ابنتها الموظفة بوزارة الاعلام في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ابلغت اسرة امرأة بعدن عن فقدانها منذ عدة ايام عقب خروجها من منزلها.

وقالت اسرة المواطنة ليلى محمد عوض لصحيفة عدن الغد انها خرجت من منزلها بحي التواهي بتاريخ ٢٧ سبتمبر ولكنها لم تعد حتى اليوم.

واشارت الى ان ليلى وتبلغ من العمر ٥٠ عام كانت ذاهبة لاستلام راتبها من وزارة الإعلام حيث تعمل هناك.

وقالت الاسرة ان المفقودة استقلت حافلة في طريقها الى مقر العمل لكنها لم تعد حتى اليوم.

وناشدت الاسرة السلطات والمواطنين مساعدتها في العثور على ابنتها.