شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش اليمني يصطاد ثاني مسيرة حوثية خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نجح الجيش اليمني في إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي جنوب محافظة مأرب.

جاء ذلك بعد ساعات من إسقاط الجيش اليمني طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية شمال شرق مدينة تعز.

ولا تزال الدفاعات الجوية اليمنية تقف بالمرصاد للهجمات الحوثية التي كانت تنتهك الهدنة الموقعة بالبلاد عبر ضربات بطائرات مسيرة.

وتعرضت مدينة تعز، مؤخرًا، لهجمات نفذتها مليشيات الحوثي، إحداها بطائرة دون طيار، والاثنتان الأخريان بريتان حاولت جميعها استهداف مناطقة استراتيجية في محافظتي لحج وأبين، جنوبي اليمن.

لكن القوات الجنوبية تصدت لتلك الهجمات الحوثية وأحبطتها، حيث كشف المحور العسكري في المحافظة التابع للجيش اليمني، أن الدفاعات الجوية لقواته أسقطت طائرة دون طيار لمليشيات الحوثي.

وتبين أن المسيرة التابعة للانقلابيين الهجومية كانت تحاول استهداف شمال شرق مدينة تعز، إلا أنها فشلت في مهمتها، وفقا للبيان نفسه.

وتعرضت هدنة تبنتها الأمم المتحدة بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية في اليمن ومليشيات الحوثي للانهيار في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إثر تصعيد الانقلابيين هجماتهم في الجبهات.