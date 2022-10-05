الحكومة اليمنية تدعو الشركات النفطية إلى عدم الالتفات لتهديدات مليشيات الحوثي

أكدت الحكومة اليمنية، الأربعاء، أن مخاطبات مليشيا الحوثي للشركات النفطية العاملة في البلاد لا صفة لها، داعية إلى عدم الالتفات لما ورد عن المليشيا.



جاء ذلك في بيان مقتضب على لسان مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وقال المصدر، إن "البيان والمخاطبات الصادرة عن مليشيا الحوثي الانقلابية والمتضمنة تهديدات للشركات العاملة في القطاعات النفطية نهج مليشاوي يكشف الحقيقة الإرهابية لهذه المليشيات المتمردة على الإرادة المحلية والقرارات الدولية".



ودعا البيان، الشركات الإنتاجية والاستكشافية الى عدم الالتفات لما ورد عن مليشيا إرهابية انقلابية خارجة عن النظام والقانون.



وجدد التأكيد لكل الشركات العاملة في القطاع النفطي والتعديني" تقديم وزارة النفط والمعادن كل أشكال الدعم والمساعدة لها وتذليل الصعوبات التي تواجهها للاستمرار في أعمالها وفقاً للاتفاقيات والعقود الموقعة مع الحكومة".



والأربعاء، قالت وسائل إعلام حوثية، إن قيادة المليشيا وجهت بمخاطبة الشركات النفطية الدولية العاملة في اليمن، بوقف عمليات الانتاج والتصدير، وهددت باستهدافها.



وفي وقت سابق اليوم قال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، إن المليشيا تسعى للعودة لحالة الحرب وتوسيع دائرتها باستهداف الشركات العاملة بمجال النفط في اليمن والمنطقة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.



وأكد بن مبارك، -خلال اتصال هاتفي، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل مونويرا فينالس-، على ضرورة اتخاذ مواقف سياسية حازمة إزاء هذا الصلف والتعنت الحوثي.



وكانت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران رفضت المقترح المقدم من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بشأن تمديد الهدنة التي انتهت مساء الأحد الماضي.