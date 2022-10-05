تقرير رسمي: نزوح 578 أسرة يمنية خلال سبتمبر الفائت

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير حكومي، نزوح 578 أسرة يمنية خلال شهر سبتمبر الفائت من مختلف محافظات الجمهورية، نزح نحو نصفهم إلى محافظة مأرب (شرق اليمن).



وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية)، في "تقرير تتبع النزوح سبتمبر 2022م"، إنها رصدت نزوح 578 أسرة يمثلون (2972 فرداً) خلال الشهر.



وأضاف التقرير أن من بين إجمالي عدد النازحين في سبتمبر الماضي، 424 أسرة (2142 فرداً) نزحت لأول مرة، بينما 154 أسرة (830 فرداً) نزحت للمرة الثانية.



وأشار إلى أن محافظة مأرب مثلت الوجهة الرئيسية لأغلب الأسر النازحة، وبنسبة 49%، بينما استقبلت محافظتي تعز والحديدة ما نسبته 30%، أما النسبة الباقية والمقدرة بـ21% فكانت وجهتها محافظات عدن وأبين وشبوة وحضرموت ولحج.



كما رصدت الوحدة التنفيذية وخلال نفس الفترة مغادرة 16 أسرة (56 فرداً) مناطق نزوحها الحالية، إضافة إلى عودة 102 أسرة (509 فرداً) إلى موطنها الأصلي.



وأوضح التقرير أن إجمالي عدد النازحين داخلياً منذ مطلع العام الجاري وحتى 31 سبتمبر، بلغ 7.919 أسرة، تتألف من(43.473 فرد)، نزحت من 21 محافظة وتوزعت على 11 محافظة.

