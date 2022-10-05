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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقشت لجنة تسيير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي، خلال اجتماعها، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، مستوى تنفيذ أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية وخطة المرحلة القادمة للمشروع الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

لجنة تسيير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي تناقش أنشطة الفترة الماضية وخطة المرحلة القادمة

وأكد الدكتور باصهيب في الاجتماع الذي ضم نائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد باناجه، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع التوقعات والدراسات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية نصر الحربي، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفاء معطي، ومدير عام البنك المركزي في محافظة لحج ممدوح الشعبي، وعدد من ممثلي الجهات المنفذة والممولة للمشروع، على أهمية المشروع في الإسهام بتحقيق التعافي المؤسسي والاقتصادي.. مشيدا بدعم الاتحاد الأوروبي لليمن من خلال تمويل مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي، إضافة إلى عدد من التدخلات والبرامج في المجالات التنموية والإنسانية والأمن الغذائي وبناء السلام والحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، وكذا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نظير جهودها في تنفيذ أنشطة المشروع.

واستعرض باصهيب، المستجدات السياسية والاقتصادية في اليمن، والجهود المبذولة لعبور مرحلة الصراع والحرب إلى فضاء السلام والتعافي والتنمية وإعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية وإعادة بناء المؤسسات الحكومية وتفعيل جميع سلطات الدولة.. منوهًا بكافة الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام والتنمية في اليمن.

وأشار إلى جهود الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط، بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في التعامل مع الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية المتفاقمة.. لافتًا إلى تسبب الحرب بخسارة الاقتصاد من ناتجه المحلي نحو 126 مليار دولار، فضلًا عن تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 500%، وظهور أزمة إنسانية مستفحلة أضرت بحياة ومعيشة 80% من السكان، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 35% والفقر إلى نحو 78% بين أوساط السكان.

افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، فعاليات اللقاء التشاوري الخاص بالنظرة العامة للاحتياجات الإنسانية للعام 2023م والذي تنظمه وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وسيقف اللقاء على مدى يومين بمشاركة ممثلي المنظمات الأممية والمحلية العاملة في القطاع الصحي في المحافظات المحررة، امام قائمة المؤشرات ذات الأولوية والاحتياجات الإنسانية ومصفوفة العوز وقائمة المؤشرات ودور التخطيط الإنساني وخطة وزارة الصحة.

وشدد وزير الصحة، على توحيد المؤشرات الصحية بين الوزارة وشركائها في المنظمات وتغطية الاحتياجات الغير مغطاة في الخطط السابقة..مشيرًا إلى ضرورة وضع الأولويات والاستخدام الأمثل للبيانات والمعلومات التي عملت الوزارة عليها سلفا..مؤكدًا على التزام القطاعات والإدارات كلًا في تخصصه والخروج بنتائج تعمل على المدى المتوسط وبعيد المدى،

من جانبه، أشار ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا الدكتور ادهم رشاد اسماعيل، إلى أهمية اللقاء في التخطيط للمشاريع المشتركة بين الوزارة وشركائها والخروج برؤية واضحة ذات مؤشرات وفق الاحتياجات والعمل على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في الاستجابة والطوارئ.



ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، خلال اتصال هاتفي، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل مونويرا فينالس، التطورات السياسية في بلادنا على ضوء استمرار مليشيا الحوثي رفض مقترح تمديد الهدنة الذي تقدم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وأشار وزير الخارجية، إلى لجهود التي بذلتها الحكومة والتنازلات التي قدمتها في اطار سعيها الصادق لإنهاء الحرب وتداعياتها الكارثية التي تسببت بها مليشيا الحوثي..لافتًا إلى سعي مليشيا الحوثي غير المبرر للعودة لحالة الحرب وتوسيع دائرتها باستهداف الشركات العاملة بمجال النفط في اليمن والمنطقة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر..مؤكدًا ضرورة اتخاذ مواقف سياسية حازمة إزاء هذا الصلف والتعنت الحوثي.

من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، دعم الاتحاد الأوروبي للجهود التي يبذلها المبعوث الاممي لتحقيق السلام في اليمن.. مثمنًا تجاوب الحكومة اليمنية وتعاملها الإيجابي مع تلك الجهود.