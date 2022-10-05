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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن لدى كوبا محمد صالح ناشر، مع وزيرة الصحة الكوبية الانابة بالدكتورة انا مارغريتا كروز، تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجال الصحي.

السفير ناشر يبحث مع وزيرة الصحة الكوبية بالانابة تعزيز التعاون الصحي بين البلدين

واطلع السفير ناشر، الوزيرة الكوبية، إلى تطورات الأوضاع في اليمن وما جلبه الانقلاب الحوثي من مآسي وازمات يتجرعها الشعب اليمني حتى يومنا هذا..موضحًا ان مليشيات الحوثي تتلقى الدعم الخارجي وتعمل على بث روح الكراهية والطائفية والعنصرية، وتسعى إلى زعزعة امن المنطقة ورفضها لتمديد الهدنة.

من جانبها، جددت وزيرة الصحة الكوبية بالإنابة، موقف بلادها الدائم والثابت إلى جانب اليمن بحكم العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

وفي سياق منفصل قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني أن الإعلان الخطير الصادر عن مليشيا الحوثي باعتبار البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، منطقة عمليات عسكرية، وتوجيهها تهديدا سافرا لشركات الملاحة العالمية باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط، يكشف عن حقيقتها كمليشيا إرهابية لا تكترث بالقوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا التهديد الخطير يؤكد مصداقية التحذيرات التي اطلقت منذ وقت مبكر من استمرار سيطرة مليشيا إرهابية تدار من نظام طهران وتنفذ سياساته التدميرية، على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، على امن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وامدادات الطاقة عصب الاقتصاد العالمي.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح ورادع من هذا التهديد الخطير، والقيام بمسئولياتهم القانونية في التصدي للأنشطة الإرهابية للنظام الايراني وأداته الحوثية التي باتت تمثل تهديدا خطير للسلم والامن الإقليمي والدولي.

ناقش وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، مع ‏قائد القوات المشتركة، لتحالف دعم الشرعية، نائب رئيس أركان الجيش السعودي الفريق الركن مطلق الأزيمع، طبيعة الموقف العسكري في جبهات القتال المختلفة.

وأستعرض اللقاء الذي عُقد في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف الخطط العملياتية، استعدادًا للمرحلة المقبلة، على امتداد جبهات القتال، حسب مقتضى الموقف الراهن.

وفي اللقاء، أكد وزير الدفاع ورئيس الأركان جاهزية القوات المسلحة للتصدي ومواجهة مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانيًا، بكل كفاءة واقتدار.. لافتين إلى تعنت المليشيات ورفضها تمديد الهدنة الإنسانية تحقيقًا لمصالح النظام الإيراني، وتأكيدًا منها أنها لن تجنح للسلام، وتريد استمرار عبثها وعدوانها على الشعب اليمني، وأن القوة والبندقية، اللغة الوحيدة التي تفهمها.

اكد البرلمان العربي في اجتماعه اليوم في القاهرة برئاسة عادل العسومي، دعمه التام لليمن ومؤسساته الشرعية تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي ودعم كافة جهوده ومفاوضاته الرامية إلى إحلال السلام وإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية الدستورية.

ودان المجلس رفض مليشيات الحوثي لتمديد الهدنة ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بانصياع هذه المليشيات الارهابية للإرادة الدولية وتغليب مصلحة الشعب اليمني.

كما أدان البيان الانتهاكات العديدة التي قامت ميليشيا الحوثي، وتهديدها الدائم لأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، وخروقاتها المستمرة للهدنة.

وثمن البرلمان العربي جهود المملكة العربية السعودية والإمارات والمبادرات البناءة وسعيها الدؤوب من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقن الدماء ويضمن تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.. مناشدًا الدول العربية والمنظمات الدولية الإنسانية على تقديم الدعم الإنساني اللازم لأسر النازحين وتأمين احتياجاتهم الضرورية خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وحذر البيان مجددًا من المخاطر الكارثية الوشيكة لتسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر.. مرحبًا بجهود السعودية في دعمها للأمم المتحدة لمواجهة التهديدات الاقتصادية والبيئية والإنسانية المحتملة لناقلة النفط وذلك بتقديمها 10 ملايين دولار دعمًا في مواجهة هذا التهديد.

وجدد البرلمان العربي، تأكيده على الثوابت التي تنطلق منها مواقف البرلمان العربي تجاه قضايا المنطقة العربية الاستراتيجية، وفي مقدمتها، القضية الأولى المركزية، القضية الفلسطينية.. معبرًا عن ثقته في أن تكون القمة العربية المقبلة التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية "قمة استثنائية"، يلتئم في إطارها الشمل العربي، لا سيَّما وأنها تأتي في لحظة فارقة، تحتاج فيها المنطقة إلى تعزيز التضامن العربي.

شارك في الجلسة العامة التي شارك فيها عضو مجلس النواب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية عبدالوهاب معوضه، وعضو البرلمان العربي إنصاف مايو، وعضو البرلمان العربي رئيس لجنة حقوق الإنسان علوي الباشا بن زبع.