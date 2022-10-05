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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، خلال اتصال هاتفي، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل مونويرا فينالس، التطورات السياسية في بلادنا على ضوء استمرار مليشيا الحوثي رفض مقترح تمديد الهدنة الذي تقدم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وزير الخارجية يناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي التطورات السياسية في بلادنا

وأشار وزير الخارجية، إلى لجهود التي بذلتها الحكومة والتنازلات التي قدمتها في اطار سعيها الصادق لإنهاء الحرب وتداعياتها الكارثية التي تسببت بها مليشيا الحوثي..لافتًا إلى سعي مليشيا الحوثي غير المبرر للعودة لحالة الحرب وتوسيع دائرتها باستهداف الشركات العاملة بمجال النفط في اليمن والمنطقة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر..مؤكدًا ضرورة اتخاذ مواقف سياسية حازمة إزاء هذا الصلف والتعنت الحوثي.

من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، دعم الاتحاد الأوروبي للجهود التي يبذلها المبعوث الاممي لتحقيق السلام في اليمن.. مثمنًا تجاوب الحكومة اليمنية وتعاملها الإيجابي مع تلك الجهود.



التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن ابوزرعة المحرمي، اليوم، رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونوابه صخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري.

واستمع المحرمي، من رئيس ونواب هيئة التشاور إلى الأفكار والمقترحات لتوحيد وسائل تحقيق التوافق الوطني لخدمة أهداف هذه المرحلة السياسية وكسب الانتصار على مليشيات الحوثي الانقلابية.

و أكد عضو مجلس القيادة، على الدور الذي يجب أن تقوم به هيئة التشاور والمصالحة في تقريب وجهات النظر بين كل القوى الفاعلة وأن تكون عونًا للمجلس الرئاسي في تقديم المشورة والنصح لخلق توافق بين كل الهيئات الشرعية..مؤكدًا على أهمية البحث عن الحلول الواقعية لحل أي خلاف أو تباين قد تظهر بين أي أطراف مقدمين مصلحة الشعب والوطن فوق كل المصالح الشخصية والحزبية.

وقال المحرمي" ان مجلس القيادة الرئاسي الذي يعمل بانسجام تام لن يسمح بزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، وعلينا جميعًا توجيه جهودنا لمواجهة الانقلابيين".

من جانبه أكد رئيس ونواب هيئة التشاور والمصالحة، حرصهم الكبير لدعم مجلس القيادة الرئاسي للمضي قدمًا في استعادة الدولة.

بحث سفير اليمن في موريتانيا الدكتور سالم العرادة اليوم، مع مدير دائرة العالم العربي بالوكالة في وزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، احمد سيد المين، مستجدات الاوضاع في بلادنا والعلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها.

وسلم السفير العرادة، المسؤول الموريتاني، بيان الحكومة اليمنية بشأن رفض مليشيا الحوثي الانقلابية، تمديد وتوسيع الهدنة، وجهود الحكومة التي تبذلها من اجل تمديد الهدنة ونجاح مساعي المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.

واكد العرادة، إنه بالرغم من تهرب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من التزاماتها وفق اتفاق الهدنة وتعنتها امام فتح الطرقات الرئيسية إلى مدينة تعز وبقية المحافظات الا ان الحكومة حافظت على سريان الهدنة.

من جانبه أكد المسؤول الموريتاني، وقوف بلاده الدائم مع الشرعية في اليمن ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي ومواقفها الثابته تجاه اليمن وقضيته وأمنه واستقراره.

شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، على ضرورة أن ينتهج الفريق الاقتصادي أسس التنمية المستدامة ورسم من خلالها الخطط الاقتصادية، ووضع الحلول الجذرية لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي للبلاد.

وأشاد البحسني، خلال لقائه، اليوم، رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ونائبه عثمان الحدّي، بالجهود التي يبذلها الفريق الاقتصادي، ومساعيه الرامية لإحداث نقلة تنموية في الجوانب المالية والنقدية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة.

واطلع، على مهام ونشاط ودور الفريق في تقديم النصح والمشورة للحكومة والبنك المركزي، بشأن الإصلاحات المالية والنقدية..متعرفًا على ما نفذه الفريق خلال الفترة السابقة، والخطط القادمة التي تتضمن دراسة التحديات الاقتصادية وبحث المعالجات اللازمة لحلحلتها، والاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر الاقتصادي لدعم سبل تعزيز الدور الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية في الدولة..مشددًا على بذل جهود أكبر والاستعداد الجيد للمؤتمر واعداد كافة الدراسات لإنجاحه، والاستفادة من كافة الكوادر الاقتصادي الوطنية للخروج بنتائج إيجابية يلمس أثرها جميع أبناء الشعب اليمني.

من جانبه ثمّن رئيس الفريق الاقتصادي، دعم مجلس القيادة الرئاسي للفريق، وتفهّم اللواء الركن فرج البحسني، لكافة الرؤى والأفكار والمقترحات التي تم مناقشتها، والتي بدورها ستسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني..مبديًا استعداد الفريق بتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس القيادة الرئاسي.

