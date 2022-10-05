شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بنائب وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بنائب وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

وجرى خلال الاتصال، الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي ستحل الذكرى الـ 94 لتأسيسها في شهر نوفمبر القادم.

وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بنائب وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية

كما تم التطرق للجهود الصادقة التي تبذلها الحكومة للحفاظ على الهدنة وتجنيب اليمن وشعبها ويلات الحرب والدمار الذي تسعى له مليشيا الحوثي.

وأشار بن مبارك، إلى التعاون الكامل والمرونة العالية التي أبدتها الحكومة في التعامل مع مقترحات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ودعمها لجهوده لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن..لافتًا لتعمّد الحوثيين عرقلة كافة الجهود المبذولة للانتقال للعملية السياسية الشاملة وفقًا للمرجعيات الثلاث والرغبة غير العقلانية لمليشيا الحوثي للعودة للحرب والتهديد باستهداف الشركات العاملة بمجال النفط في اليمن والمنطقة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأكد وزير الخارجية، على أهمية اتخاذ مجلس الأمن موقف سياسي حازم إزاء المواقف السلبية لمليشيا الحوثي.

من جانبه، اكد بوغدانوف، وقوف روسيا إلى جانب أمن واستقرار اليمن والمنطقة وسعيها للمساهمة بإحلال السلام في اليمن.

ناقش وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، مع ‏قائد القوات المشتركة، لتحالف دعم الشرعية، نائب رئيس أركان الجيش السعودي الفريق الركن مطلق الأزيمع، طبيعة الموقف العسكري في جبهات القتال المختلفة.

وأستعرض اللقاء الذي عُقد في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف الخطط العملياتية، استعدادًا للمرحلة المقبلة، على امتداد جبهات القتال، حسب مقتضى الموقف الراهن.

وفي اللقاء، أكد وزير الدفاع ورئيس الأركان جاهزية القوات المسلحة للتصدي ومواجهة مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانيًا، بكل كفاءة واقتدار.. لافتين إلى تعنت المليشيات ورفضها تمديد الهدنة الإنسانية تحقيقًا لمصالح النظام الإيراني، وتأكيدًا منها أنها لن تجنح للسلام، وتريد استمرار عبثها وعدوانها على الشعب اليمني، وأن القوة والبندقية، اللغة الوحيدة التي تفهمها.

التقى وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان احمد عرمان والوفد المرافق له، اليوم، بمدينة جنيف بسويسرا، القائم بأعمال المفوض السامي لحقوق الانسان بجنيف ندى الناشف.

وبحث اللقاء أهمية تفعيل عمل مكتب المفوضية السامية في عدن وتوسيع أنشطة وتوسيع أعمال الدعم المقدم من المفوضية للوزارة ومنظمات المجتمع المدني.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة أهمية وضوح البيانات الصادرة عن المفوضية بلغة واضحة تحدد جهات الانتهاك، وضرورة الضغط على ميليشيا الحوثي وكشف الإنتهاكات التي تمارس بحق المدنيين في اليمن والعمل من أجل إيجاد مراكز لإعادة التاهيل ضحايا الاختطاف والتعذيب.

حضر اللقاء الأمين العام لمجلس الوزراء المهندس، مطيع دماج وسفير بلادنا لدى الاتحاد السويسري الدكتور علي مجور ووكيل وزارة حقوق الإنسان للشراكة والتعاون الدولي نبيل عبدالحفيظ ماجد ومستشارة الوزارة ذكرى معتوق.

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني أن الإعلان الخطير الصادر عن مليشيا الحوثي باعتبار البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، منطقة عمليات عسكرية، وتوجيهها تهديدا سافرا لشركات الملاحة العالمية باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط، يكشف عن حقيقتها كمليشيا إرهابية لا تكترث بالقوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا التهديد الخطير يؤكد مصداقية التحذيرات التي اطلقت منذ وقت مبكر من استمرار سيطرة مليشيا إرهابية تدار من نظام طهران وتنفذ سياساته التدميرية، على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، على امن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وامدادات الطاقة عصب الاقتصاد العالمي.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح ورادع من هذا التهديد الخطير، والقيام بمسئولياتهم القانونية في التصدي للأنشطة الإرهابية للنظام الايراني وأداته الحوثية التي باتت تمثل تهديدا خطير للسلم والامن الإقليمي والدولي.