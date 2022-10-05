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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن لدى كوبا محمد صالح ناشر، اليوم، مع وزيرة الصحة الكوبية الانابة بالدكتورة انا مارغريتا كروز، تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجال الصحي.

السفير ناشر يبحث مع وزيرة الصحة الكوبية بالانابة تعزيز التعاون الصحي بين البلدين

واطلع السفير ناشر، الوزيرة الكوبية، إلى تطورات الأوضاع في اليمن وما جلبه الانقلاب الحوثي من مآسي وازمات يتجرعها الشعب اليمني حتى يومنا هذا..موضحًا ان مليشيات الحوثي تتلقى الدعم الخارجي وتعمل على بث روح الكراهية والطائفية والعنصرية، وتسعى إلى زعزعة امن المنطقة ورفضها لتمديد الهدنة.

من جانبها، جددت وزيرة الصحة الكوبية بالإنابة، موقف بلادها الدائم والثابت إلى جانب اليمن بحكم العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.



عقدت هيئة التشاور والمصالحة، اليوم اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي، بحضور نوابه عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، واعضاء الهيئة.

و ناقش الاجتماع المستجدات السياسية والقضايا ذات الصلة على الساحة الوطنية في بلادنا وفي طليعة ذلك الهدنة وعملية السلام، حيث دعت الهيئة المجتمع الدولي إلى موقف حازم وواضح تجاه تعنت ميليشيات الحوثي ورفضها تمديد الهدنة التي تشكل فرصة حقيقية لسلام دائم.

وجددت هيئة التشاور والمصالحة، دعمها لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وأهمية التسريع في انجاز واقرار مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة..مؤكدة على أهمية اضطلاع الهيئة بدورها في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار، وكذا مراعاة التمثيل الذي يعزز الشراكة والتنوع وفي طليعة ذلك تمثيل المرأة.

كما شددت الهيئة، على دعم كافة المكونات السياسية والقوى الوطنية لتماسك ومتانة مجلس القيادة الرئاسي، والحفاظ على الشراكة وضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التحديات وعلى رأسها خطر ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وخلال الاجتماع، عرضت رئاسة الهيئة على اعضاء الهيئة أهم الأعمال التي تم انجازها خلال المرحلة السابقة، واستمعت الهيئة إلى ملخص مقدم من رؤساء اللجان التي تم تشكيلها مؤخرًا والمعنية بوضع تصور لعملية السلام الشاملة، والمصالحة وترشيد الخطاب الإعلامي، واللائحة الداخلية للهيئة، وناقشت عدد من المقترحات المقدمة من الاعضاء في إطار قيام الهيئة بمهامها ومسؤولياتها الوطنية الواردة في إعلان نقل السلطة.

وبحثت الهيئة في اجتماعها، عدد من الملفات والقضايا والمهام المدرجة على جدول أعمالها، وخرجت بجملة من التوصيات، حيث شدد الاجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة لجميع هيئات الدولة لمواجهة متطلبات المرحلة الراهنة.

التقى رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم.

جرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في بلادنا.

وشددت رئاسة الهيئة، على ضرورة ان يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه التعنت الذي تبديه ميليشيات الحوثي من خلال رفضها لتمديد الهدنة، على الرغم من التنازلات التي قدمها مجلس القيادة الرئاسي من أجل السلام والاستقرار..مؤكدة حرصها على تعزيز التوافق الوطني المسؤول لمواجهة التحديات الراهنة.

واشارت إلى الموقف الموحد لجميع المكونات والقوى السياسية الرافض لتصرفات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ومحاولاتها المستمرة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد مستقبل الشعب اليمني ودول الجوار.

من جانبه، أكد سفير المملكة المتحدة، دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي، والتوافق الوطني الذي نتج عنه اعلان نقل السلطة، وكذا دعم هيئة التشاور والمصالحة..مشيرًا إلى ان المجتمع الدولي سيقوم بدوره الكامل ومسؤولياته تجاه تعنت الحوثيين ورفضهم لتمديد الهدنة.