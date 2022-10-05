شكرا لبحثكم عن خبر تحذير عاجل للمسافرين على خط تعز - عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أطلق ناشطون تحذيرات للمسافرين بخج تعز _عدن . وقال الناشطون ان سيل كبير يمر حاليا بخط طور الباحة . واضافوا : السيل يمر بالخط العام . و اختتموا : ندعو المسافرين لتجنب للسفر حاليا

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