شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورت وصورة :ادانة 11 شخصا في واقعة اغتصاب طفل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ادانت محكمة البريقة الابتدائية امس الاول 11 شخص في واقعة اغتصاب طفل واعتقل على خلفيتها اكثر من 13 من شخص.
وقضى حكم المحكمة الابتدائية بالسجن لـ 11 شخص لسنوات متفرقة وتعويض مالي يدفع لاسرة الطفل وقدره 50 مليون ريال يمني بالإضافة الى 20 مليون اخرى.
وادانت المحكمة كلا من عماد فهمي ،سالم الحاصل ،الياس الواسعي ، حسن وضاح ،عبدالرحمن اليزيدي
وقضى الحكم ايضا بالسجن سنتين ومبلغ مالي 20 مليون ريال تعويضا للطفل على كلا من احمد الدومي ،محمد صدقه ،البني ،انس الواسعي ،اسامه جمال ناجي
ونص الحكم بالاكتفاء بالمدة سجنا سابقة ومبلغ مالي 400 الف ريال على المتهم اسامه الحادق.
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