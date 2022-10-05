شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الدفاع اليمنية تناقش مع قيادة قوات التحالف طبيعة الموقف العسكري في جبهات القتال المختلفة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سبانت

ناقش وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، مع ‏قائد القوات المشتركة، لتحالف دعم الشرعية، نائب رئيس أركان الجيش السعودي الفريق الركن مطلق الأزيمع، طبيعة الموقف العسكري في جبهات القتال المختلفة.

وفي اللقاء الذي عُقد في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف تم استعراض الخطط العملياتية، استعداداً للمرحلة المقبلة، على امتداد جبهات القتال، حسب مقتضى الموقف الراهن.

وأكد وزير الدفاع ورئيس الأركان جاهزية القوات المسلحة للتصدي ومواجهة مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة إيرانياً، بكل كفاءة واقتدار.. منوهين إلى ان تعنت المليشيات ورفضها لتمديد الهدنة الإنسانية هو تحقيقٌ لمصالح النظام الإيراني، وتأكيدٌ من قبل تلك المليشيا أنها لن تجنح للسلام، وتريد استمرار عبثها وعدوانها على الشعب اليمني، وأن القوة والبندقية، اللغة الوحيدة التي تفهمها.