شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تعلن تخفيض كبير في جمارك السيارات .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

صرح مصدر مسؤول في العلاقات العامة والتعاون الدولي في مصلحة الجمارك اليمنية بان المصلحة ستمنح شهر كامل بناء على توجيهات وزير المالية رقم 1355 بتاريخ 28/ 9 / 2022م .

وقال المصدر ان السيارات ذات الموديلات المتواجدة داخل المدن في البلاد هي سيسير عليها التعميم .

واكد المصدر ان ترسيم السيارات المتواجدة داخل عدن سيتم منحها نسبة الاهكلاك الممنوح في القرار رقم 25 سنة 2022م لسيارات التي سنة انتاجها (السنة الثالث عشر ) لفترة سماح شهر واحد فقط وبصورة استثنائية .

وأشار في سياق حديثة ان القرار الجديد بموجب توجيهات معالي وزير المالية بالمذكرة رقم 1355 بتاريخ 28/ 9 / 2022 م وتعميم من المصلحة رقم 233 والذي سيعالج في مشكلة السيارات القديمة المتواجدة داخل المدن والمنافذ التي ستمنح مهلة شهر ابتدا من 2/ 10 / 2022م بحسب توجيهات الأستاذ عبدالحكيم القباطي رئيس مصلحة الجمارك اليمنية في التعميم رقم 233 وبه سيتم ترسيم السيارات المتواجدة داخل المدن بحسب التخفيض وحسب هلاك السيارات من السنة الثالث عشر ومن سنة الصنع بنسبة الاهلاك 25% ونسبة التخفيض 80%.

واختتام حديثة بانه سنبدا هذا القرار من تاريخ 2/ 10 / 2022 م لشهر واحد .