شكرا لبحثكم عن خبر متى تحصل الزوجة السعودية على راتب حساب المواطن وكم تبلغ قيمته؟. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يتم طرح العديد من الأسئلة حول خدمات برنامج الدعم ومنها متى تحصل المتزوجة على حساب المواطن؟ حيث قامت حكومة المملكة السعودية بإنشاء برامج الدعم لفئات محددة كمبادرة منها لمساعدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل لتحيا حياةً كريمة داخل المملكة، وتقدم المملكة الكثير من أنواع الدعم مثل الدعم السكني وحساب المواطن وغيره.متى تحصل المتزوجة على حساب المواطن

تستطيع المرأة المتزوجة الحصول على دعم حساب المواطن بشكل شهري ثابت في الحالات التالية:

إذا كانت الزوجة مهجورة من الزوج.

إذا كانت متزوجة من غير سعودي.

إذا كانت عائلة لسجين.

إذا كانت عائلة لفاقد الأهلية.

إذا كان الزوج غائبًا عنها.

وإذا لم تنطبق على الزوجة الحالات السابقة يتم إدماجها كتابعة لرب الأسرة.شروط الحصول على حساب المواطن

هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم لطلب حساب المواطن لإثبات أهليته في استحقاق الدعم وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون دائم الإقامة في المملكة العربية السعودية وألا يكون قد أقام خارجها خلال السنة الأخيرة مدة تزيد عن ٩٠يومًا.

أن لا يكون المستفيد نزيل في أي دار من دور الإيواء الحكومية أو أحد السجون.

يتم حساب إجمالي دخول الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم إذا كانت أقل أو أكبر من ١٨ عامًا.

يستثنى من الدعم ابن وابنة الزوج أو الزوجة حاملي الجنسيات في السعودية.

طريقة تسجيل المرأة المتزوجة في حساب المواطن

يمكن المتزوجة من التسجيل في برنامج حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع حساب المواطن الرسمي.

يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة المتمثلة في( رقم الهوية الشخصية، رقم الهاتف الشخصي، مقر العمل، قيمة الراتب الشهري).

يتم الضغط على الموافقة على جميع الأحكام والشروط.

يتم إرفاق المستندات المطلوبة.

•أخيرًا انقر على خيار تسجيل.

المستندات المطلوبة من أجل الحصول على حساب المواطن

يتطلب الحصول على حساب المواطن المستندات والأوراق التي تثبت أحقية المتقدم في الحصول على الدعم وهي:

تقديم الهوية الوطنية بشرط تكون سارية المفعول.

في حالة حصول الزوجة على دخل شهري عليها تقديم ما يثبت ذلك.

تسجيل رقم الحساب البنكي.

تقديم الدخل الإضافي من إعانات الدولة.

تقديم بطاقة الأحوال للعاطلين عن العمل في القطاع الحكومي أو الخاص.

أن لا يحصل المتقدم على راتب يتعدى ٢٠ألف ريال سعودي.