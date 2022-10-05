شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإرياني يحذر: الحوثي يهدد الملاحة العالمية في البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الإعلان الصادر عن ميليشيا الحوثي باعتبار البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، منطقة عمليات عسكرية، أمر خطير يكشف حقيقتها كميليشيا إرهابية لا تكترث بالقوانين والمواثيق الدولية.

وحذر في تغريدة عبر تويتر، الثلاثاء، إلى أن الإعلان يشكل تهديدًا لشركات الملاحة العالمية باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط.

كذلك قال إن هذا التهديد يؤكد مصداقية التحذيرات التي أطلقتها الحكومة اليمنية منذ وقت مبكر بشأن استمرار سيطرة ميليشيا إرهابية تدار من نظام طهران على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، ما يهدد أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وامدادات الطاقة عصب الاقتصاد العالمي.

إلى ذلك، طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح من هذا التهديد الخطير.

كما طالبهم بالقيام بمسؤولياتهم القانونية في التصدي للأنشطة الإرهابية للنظام الإيراني وأداته الحوثية التي باتت تمثل تهديدا خطير للسلم والامن الإقليمي والدولي.

يذكر أن الحكومة اليمنية حذرت مرارًا من التهديد الخطير وغير المسبوق الذي باتت تشكله الألغام البحرية الحوثية على سلامة السفن التجارية وأمن حركة الملاحة في الممرات الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

كما تسببت الألغام البحرية التي تزرعها ميليشيا الحوثي الانقلابية بمقتل عشرات الصيادين في السواحل اليمنية.

وتوقفت نتيجة تلك الألغام حركة الصيد في العديد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى تضرر آلاف الأسر التي تعتمد على مهنة الصيد.