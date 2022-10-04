الجيش اليمني يعلن إفشال عمليات هجومية لمليشيات الحوثي في عدة جبهات بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات اليمني، الثلاثاء، إفشال عمليات هجومية ومحولات تسلل لمليشيات الحوثي في عدة جبهات في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، أفشلت عمليات هجومية ومحاولات تسلل نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في عدّة جبهات شرق وغرب مدينة تعز".



وأضاف، أن قوات الجيش كسرت عملية هجومية نفذتها المليشيا الحوثية في جبهة الطوير بمديرية مقبنة غربي تعز.



وبالتزامن، أحبطت وحدات من قوات الجيش محاولة تسلل حوثية في محيط مستشفى الحمد في الجبهة الشرقية للمدينة، وفي المصدر.



من جانبه، ذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، أن المواجهات أسفرت عن مصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي المهاجمة.



ومساء الأحد، انتهت الهدنة الأممية السارية في البلاد من 2أبريل/ نيسان، دون التوصل إلى اتفاق لتمديدها بسبب رفض مليشيات الحوثي مقترح المبعوث الأممي هانس غروندبرغ.

