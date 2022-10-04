تعز.. أكثر من 7200 إصابة بوباء حمى الضنك منذ مطلع العام الجاري

كشفت السلطات الصحية في تعز (جنوب غرب تعز)، الثلاثاء، عن رصد إصابة أكثر من 7200 شخص بوباء حمى الضنك في المحافظة خلال التسعة الأشهر الماضية، من بينها 5 حالات وفاة.



وقال تيسير السامعي، نائب مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحي في مكتب الصحة بالمحافظة، إنه تم رصد 2325 حالة إصابة بمرض حمى الضنك في سبتمبر الماضي.



وأضاف في تغريدة على تويتر، أن حالات الإصابة بوباء حمى الضنك في محافظة ‎تعز مند بداية العام 2022 إلى نهاية شهر سبتمبر الفائت بلغت 7283 حالة منها خمس حالات وفاة.



والأحد أعلن مكتب الصحة بالمحافظة عزمه إطلاق حملة لمكافحة وباء حمى الضنك في 4 مديريات بالمحافظة.



وحسب المكتب تشمل الحملة التثقيف والتوعية وإزالة البؤر والرش الضبابي للقضاء على البعوض الناقل لوباء حمى الضنك، في مديريات القاهرة، المظفر، صالة، وجبل حبشي.



