شيخ قبلي كبير يهدد سلطات تعز

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يزيد بن سلمان - شبوة - شيخ مشائخ الأغبرة في الصبيحة يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى سلطات محافظة تعز

وجه الشيخ أمين علي محمد اللسلوس شيخ مشائخ الاغبرة في الصبيحة رسالة شديدة اللهجة إلى سلطات محافظة تعز ولحج، على خلفية مقتل احد ابناءهم بطريقة اجرامية من قبل قرات النجدة في منطقو البطنة بمحافظة تعز.

وقال اللسلوس في رسالته نحيطكم علماً بسرعة تسليم قتلة ولدنا محمد علي بن علي الاغبري والمنتمين إلى قوات النجده منطقة البطنة محافظة تعز إلى النيابة العامة في العاصمة عدن والا سوف نتخذ مايلزم ومامن شأنه إحقاق العدالة وغسل الدماء التي اريقت.

وأكد اللسلوس، أن الدم المسكوب لايغسل الا الدم واننا سنضع كل ماله علاقة بمحافظة تعز هدفاً مشروعا للرد على هذه الجريمة، وقد أعذر من أنذر وان هذا بيان لكم لكي لاتلوموا الا أنفسكم.

الشيخ "امين علي محمد اللسلوس"

شيخ مشايخ قبيلة الاغبرة