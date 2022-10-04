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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من انتهاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن في الثاني من أكتوبر دون اتفاق الأطراف على تمديدها.

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من رفض ميليشيا الحوثي تمديد الهدنة

واعرب الناطق باسم الخارجية الامريكية نيد برايس عن ترحيب الولايات المتحدة بدعم حكومة الجمهورية اليمنية لمقترح الهدنة الموسع الذي قدمته الأمم المتحدة، فضلًا عن الدعم القوي من دول المنطقة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين.

وقال " إن الإجماع الساحق على دعم الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة هو شهادة على قدرتها على وضع اليمن على طريق السلام والتعافي.. تحث الولايات المتحدة ميليشيا الحوثي على مواصلة المفاوضات بحسن نية والعمل مع الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة وإبقاء اليمن على طريق السلام. إننا نحث جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس خلال هذا الوقت الحساس".

وأكدت الولايات المتحدة عدم قبول خطاب ميليشيات الحوثي الذي يهدد شركات الشحن التجارية والنفط العاملة في المنطقة.

واضاف برايس " تمثل الهدنة أفضل فرصة أتيحت لليمنيين من أجل السلام منذ سنوات.. ان الخيار أمام الأطراف بسيط: السلام ومستقبل أكثر إشراقًا لليمن، أو العودة إلى الدمار والمعاناة التي لا طائل من ورائها والتي ستزيد من تمزق وعزل بلد على حافة الهاوية بالفعل.. الطريقة الوحيدة لتخفيف معاناة اليمنيين حقًا هي التفاوض وليس الحرب".

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين، سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى اليمن، هوبيرت يغر، ونائبه ميشائيل فيستلاند، للبحث في العلاقات الثنائية، ومستجدات الاوضاع اليمنية.

وتطرق اللقاء لنتائج الزيارة الرئاسية إلى برلين، حيث جدد فخامة الرئيس الشكر للقيادة والشعب الالماني، على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.

كما حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي السفير يغر، نقل تهانيه لقيادة وحكومة المانيا الاتحادية بمناسبة اليوم الوطني لبلدهم الصديق.

واشاد الرئيس بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وموقف المانيا الاتحادية الثابت من القضية اليمنية، وتدخلاتها الانمائية، والانسانية إلى جانب الشعب اليمني كأحد اكبر المانحين لخطة الاستجابة الانسانية، فضلا عن دعمها الكبير لجهود احلال السلام والاستقرار في البلاد.

واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اهمية الدور الالماني والدولي في مضاعفة الضغوط لدفع المليشيات الحوثية وداعميها الايرانيين على التعاطي الايجابي مع الجهود الاممية والاقليمية لوقف نزيف الدم وإنهاء المعاناة الاسوأ في العالم.

وحمل الرئيس المليشيات الحوثية وداعميها، مسؤولية التداعيات الانسانية الوخيمة للتصعيد الحربي الذي من شأنه مفاقمة الاوضاع المعيشية، وقطع الطريق امام المساعي الحميدة لتوسيع الهدنة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وفتح الطرق، واطلاق الاف المحتجزين على ذمة الحرب التي اشعلتها هذه المليشيات.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، سفير دولة الامارات العربية المتحدة، سالم الغفلي، بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى اليمن.

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور الامارات الفاعل في اطار تحالف دعم الشرعية، وتدخلاتها الانمائية والانسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

كما اشاد بدور السفير الغفلي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والدفاع عن قضية الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية وجهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الوضع اليمني، والجهود الرامية لاحلال السلام والاستقرار، وتخفيف المعاناة الانسانية، والموقف المتعنت للمليشيات الحوثية ازاء تلك الجهود.

حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء صالح المقالح.