شكرا لبحثكم عن خبر زينب العسكري في ظهور جريء مع ابنتها الجميلة وزوجها الذي يظهر لأول مرة والمفاجأة في مهنته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - احتفلت الفنانة البحرينية، زينب العسكري، بعيد ميلاد ابنتها الصغرى الزين، وسط أجواء فخمة مميزة، والتي شهدت ظهور نادراً لزوجها.

ونشرت زينب العسكري فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام لأجواء الاحتفال، وظهر في الفيديو زوجها وهو يمسك بابنته عبر المنزل للوصول إلى تورتة عيد الميلاد.

ولم يظهر زوج زينب العسكري بشكل واضح في الفيديو، حيث جاء ظهوره من الخلف وهو يحتضن طفلته وسط أجواء مميزة وفخمة للغاية.

وتضمن الفيديو لقطات لـ زينب العسكري مع ابنتها وظهور كعكة عيد الميلاد الضخمة والتي كتب عليها اسم ابنتها الزين.

وحرصت الفنانة البحرينية على تقديم التهنئة إلى ابنتها عبر حسابها على إنستغرام داعية الله أن يحفظها لها، قائلة:ودوم احتفال الغالي بوالزين والحلا والغلا بأميرتنا الزين مميز، ربي يحفظه لنا يا رب”.

وكانت ابنة زينب العسكري الصغرى قد خطفت الأنظار إليها بعد أن ظهرت من قبل مرتدية فستان أبيض قصير ، وتقف بجوارها والدتها مرتدية فستاناً بنفس اللون، واستعرضت النجمة البحرينية أناقة ابنتها وأرفقت الفيديو بقصيدة تغزل فيها، وتعليق كتبت فيه: “ما شاء الله الغلا كله اعشق دلع وحركات البنات ربي يحفظ كل الأطفال يارب”.