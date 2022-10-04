إب.. عناصر حوثية تقتحم مستشفى حكومي وتعتدي على الأطباء

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت عناصر حوثية، أحد المستشفيات الحكومية في محافظة إب، والاعتداء على الطبيب المناوب؛ في مؤشر واضح على ارتفاع منسوب الفوضى الأمنية، في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت مصادر محلية، إن أبناء مدير صندوق النظافة والتحسين السابق بمحافظة إب "يحيى شرف"، اقتحموا، مساء السبت، مستشفى الثورة الحكومي، واعتدوا على طبيب يعمل في قسم الطوارئ.



وحسب المصادر فأن المسؤول الحوثي "شرف" تعرض لحادث نقل على إثره إلى المستشفى، غير أن أبناءه اقتحموا المستشفى واعتدوا على الطبيب دون مبرر، مما تسبب بترويع الاطباء والمرضى والمتواجدين.



وحمّل اطباء المستشفى والمواطنين مليشيا الحوثي مسؤولية الاعتداء على الطبيب. واصفين مثل هكذا ممارسات بـ"البلطجية"، وطالبوا بسرعة اعتقالهم وتقديمهم للجهات المعنية لنيل عقابهم.