شكرا لبحثكم عن خبر الان .. معركة عنيفة مع الحوثي على حدود يافع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى صباح اليوم مكتبه في العاصمة المؤقتة عدن المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المحامي مازن بالليل اليوسفي مدير عام مديرية

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