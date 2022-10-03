شكرا لبحثكم عن خبر الإنتقالي: مقبرة الحوثيين في الضالع جاهزة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة الضالع العميد عبدالله مهدي سعيد أن الضالع عصية على كل غازي ولكل من تسول له نفسه أن يزعزع الأمن والاستقرار بالمحافظة، مؤكدًا أن مقبرة الحوثيون في الضالع مفتوحة على مصراعيه.

جاء ذلك خلال مداخلة له في قناة عدن المستقلة مساء يوم أمس الأحد حول اختراقات المليشيات الحوثية للهدنة في جبهة الضالع وكذا الانتهاكات الإنسانية التي تمارسة بحق المواطنين الابرياء في قصف منازلهم ومزارعهم.

وقال العميد عبدالله مهدي سعيد ” أن المليشيات الحوثية لن تلتزم بالهدنة الاممية منذ اعلانها حيث دأبت على استهداف المواقع العسكرية للقوات المسلحة الجنوبية بالطائرات المسير والهجوم العسكري وسلاح المدفعية حتى اللحظة وسقطوا خلالها عشرات القتلى والجرحى ناهيك عن ضحايا المواطنين الأبرياء من الأطفال والنساء الذين تعرضوا للقنص والقصف.

وأضاف قائلاً أن القوات المسلحة الجنوبية التزمت بشروط الهدنة الأممية في ظل تعنت المليشيات الحوثية بوقف اطلاق النار وعدم جديتها بالالتزام بالهدنة الأممية التي اصبحت حبر على ورق دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأشار مهدي إلى أن القوات المسلحة الجنوبية المرابطة في مواقع الثغور شمال الضالع بجهوزية عالية وعلى اهبة الا ستعداد وأكثر قوة وصلابة من اي وقت مضى .. مشيرًا إلى أن الاستعرضات والتهديدات الحوثية لن تستطع فيه أن تحقق اي نصر عسكري وخاصة على امتداد الشريط الحدودي بين الجنوب والشمال.

وطمئن رئيس انتقالي الضالع العميد عبدالله مهدي الشعب الجنوبي من باب المندب غربًا إلى المهرة شرقًا أن جبهة الضالع محصنة برجال صناديد وهبوا ارواحهم رخيصة دفاعًا عن الدين والارض والعرض في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.