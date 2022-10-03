شكرا لبحثكم عن خبر صندوق الطرق والجسور يناقش إحتياجات مديرية خنفر بمحافظة أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى صباح اليوم مكتبه في العاصمة المؤقتة عدن المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المحامي مازن بالليل اليوسفي مدير عام مديرية خنفر بمحافظة أبين.

وتناول اللقاء أبرز المواضيع المتعلقة بالمشاريع التي تحتاجها مديرية خنفر في محافظة أبين من تأهيل و صيانة للعديد من الطرق.

حيث تعرف المهندس معين من مدير المديرية متطلبات التدخل في تأهيل خطوط الطرق الرابطة بين المديرية وغيرها من المناطق المجاورة.

وأبدى الماس حرص الصندوق على رسم الخطط و المشاريع وكذا تنفيذها بالنسبة لمحافظة أبين ومديرياتها قائلا إننا نولي محافظة أبين و التي تعد قلب الوطن اهتماما كبيرا بما يتم فيها من تنفيد للمشاريع الخاصة بتأهيل الطرق الداخلية وكدا الطرق الدولية الربطة بينها وبين المحافظات الأخرى.

و كما اشار في حديثه إلى أنه يجري حاليا الترتيب لتنظيم العمل بالالتزام بالميازين القانونية الخاصة بالحمولات المحددة لشاحنات النقل والمركبات منعا لتخريب شبكة الطرق التي تؤدي لإهدار المال العام.

من جانبه عبر المحامي اليوسفي عن شكره للجهود التي توليها قيادة صندوق الطرق والجسور في تنفيذ المشاريع ممثلة بالمهندس معين الماس.

وياتي هذا اللقاء ضمن الجهود الخاصة بالمشاريع الجاري تنفيذها في محافظة أبين والتي تشهد حاليا الكثير من المشاريع واهمها تأهيل خط باتيس رصد التي اطلع المهندس الماس مؤخراً على سير الأعمال الجاري تنفيذها موجها الفرق الفنية والهندسية بسرعة إنجاز العمل.

حضر اللقاء سعيد العمود مدير عام الشؤون المالية بالصندوق وناصر المنصري الأمين العام للمديرية وعادل عبدالله شيخ مدير مالية المديرية.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.