الاتحاد الأوروبي: مواقف الحوثيين "المتطرفة" لم تسهل مهمة غروندبرغ لتمديد الهدنة في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - ندد الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بمواقف مليشيات الحوثي التي وصفها بالمتطرفة إزاء جهود المبعوث الأممي إلى اليمن بشأن تمديد الهدنة في البلاد.



وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، "نشعر بخيبة أمل عميقة بسبب عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة في اليمن على النحو الذي اقترحه مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانز غروندبرغ".



وأضاف البيان، أن "المواقف المتطرفة (للحوثيين) لم تسهل هذه المهمة. قدمت الهدنة فوائد ملموسة للغاية لملايين اليمنيين".



وتابع، "يتيح مقترح المبعوث الأممي لتمديد الهدنة إمكانية تعزيز تأثيرها بشكل كبير، بما في ذلك دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، ورحلات جوية إضافية من وإلى صنعاء، وشحنات النفط غير المقيدة عبرميناء الحديدة وإعادة فتح الطرق خاصة حول تعز".



وأكد الاتحاد الأوروبي، أن ذلك سيؤدي إلى تحسين حياة ملايين اليمنيين، الذين ما زالوا يعانون من عواقب الصراع المستمر.



ودعا البيان، الحوثيين إلى إظهار التزام حقيقي بالسلام وتخفيف مطالبهم والانخراط بشكل بناء مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص جروندبرغ.



وشدد على أن "رفض اقتراحه خطأ استراتيجي وليس ما يريده اليمنيون ولا يستحقونه".

في السياق قال منسق الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية انريكي مورا إنه تحدث إلى المتحدث باسم الحوثي محمد عبد السلام لدعم جهود جروندبرج لتمديد وزيادة تطوير الهدنة في اليمن.

وأضاف المسؤول الأوروبي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "العودة إلى الحرب مأساة لا يستحقها الشعب اليمني".

ومساء الأحد، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن فشل جهوده لتمديد وتوسيع الهدنة التي بدأت في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي.

