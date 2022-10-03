لحج.. إغلاق طريق تعز -عدن بسبب مواجهات بين مليشيات الانتقالي وقبليين

المنامة - ياسر ابراهيم - دارت اشتباكات مسلحة بين مليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا ومسلحين قبليين في محافظة لحج (جنوب اليمن) اليوم الاثنين ما تسبب بإغلاق الطريق الرابط بين تعز (جنوب غرب) والعاصمة المؤقتة عدن.



وقال سكان محليون لـ"يمن شباب نت"، إن "طريق طور الباحة المؤدي إلى عدن مغلق منذ الصباح بسبب اندلاع اشتباكات بين قبيلة الحميدة واللواء الثامن التابع لمليشيات المجلس الانتقالي.



وتسبب إغلاق الطريق بتكدس مئات المسافرين وشاحنات النفط والبضائع، وفقًا للسكان.



وذكر مصدر محلي أن الاشتباكات خلفت قتلى وجرحى من الطرفين (لم يحدد عددهم) وأرجع سببها إلى خلاف وثأر سابق بين الطرفين.



وبين فترة وأخرى تندلع اشتباكات بين مسلحين قبليين وقوات عسكرية إثر خلافات على جبايات مالية في النقاط التي تنتشر على الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي لحج وتعز.

