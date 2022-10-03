شكرا لبحثكم عن خبر سياسية واقتصادية منسقية الانتقالي تنفذان نزولاً لكلية الإعلام وإدارة البحث العلمي بجامعة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

العاصمة عدن| غمدان الشعيبي

نفذت الإدارة السياسية بمنسقية الانتقالي في جامعة عدن صباح اليوم الإثنين، نزولاً ميدانياً إلى كلية الإعلام في خور مكسر بالعاصمة عدن.

وخلال النزول، ألتقى د. خالد حسين محمد رئيس الإدارة السياسية بمنسقية الانتقالي بالدكتور محمد علي ناصر عميد كلية الإعلام، بحث من خلاله أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين المنسقية وكلية الإعلام، باعتبارها الرافد الأول التي تعزز المؤسسات الإعلامية الجنوبية بالكادر الصحفي والإعلامي.

وأوضح د. حسين بأن المنسقية تولي اهتمامها بكلية الإعلام مبدياً استعدادها على تبني ورش ودورات للطلاب لتعزيز قدراتهم وادائهم الصحفي، وتطوير افكارهم من خلال استمرار النشاطات وتكثيفها.

وفي ذات السياق نفذ وفد من الإدارة الاقتصادية بمنسقية الانتقالي نزولاً ميداني الى رئاسة جامعة عدن، برئاسة د. ناصر جمباء رئيس الإدارة الاقتصادية والاستثمار في المنسقية.

وخلال النزول.. التقى د. جمباء بالدكتور عبدالناصر مفتاح مدير عام إدارة البحث العلمي في جامعة عدن، معبراً عن ارتياحه من استضافة هذا اللقاء لمناقشة عدد من الملفات الهامة .

وبحث د. جمباء مع مفتاح خلال تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين المنسقية ومراكز البحوث التربوية والزراعية، بالإضافة إلى تفعيل نشاط البحوث العلمية في كليات جامعة عدن.

كما تطرق اللقاء إلى إيجاد وتطوير استخدام الطرق والتقنيات الزراعية المبتكره لتوفير أفضل السبل، بالإضافة إلى استخدام الموارد المائية لمواجهة تحديات الجفاف، لاسيما استخدام أنظمة الري الحديثة المتطورة للاحتياجات المائية.

حضر اللقاء الدكتور حامد جعفر رئيس إدارة التنظيمية بمنسقية كلية ناصر للعلوم الزراعية، والدكتور محمد عبدالله باقب رئيس إدارة الاقتصادية والاستثمار بمنسقية كلية ناصر للعلوم الزراعية.