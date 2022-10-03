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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقعت وزارة الصناعة والتجارة، وكلية العلوم الإدارية بجامعة عدن، في العاصمة المؤقتة عدن، مذكرة تفاهم حول إقامة امتحانات إجازة المحاسبين القانونيين، وذلك بحضور وإشراف وزير الصناعة والتجارة محمد الاشول.

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة وكلية العلوم الإدارية بجامعة عدن

وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها من جانب وزارة الصناعة والتجارة الوكيل رئيس لجنة إجازة المحاسبين القانونيين علي الشرفي، ومن جانب كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن عميدها الدكتور ياسر باسردة، إقامة إمتحانات إجازة المحاسبين القانونيين لحملة الماجستير والبكالوريوس تخصص محاسبة، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وتقديم دروس تمهيدية للمقبلين على الامتحان وتزويدهم بكل جديد من المعلومات بهذا المجال.

وجرى عقب التوقيع، مناقشة الجوانب الفنية وإمكانية التهيئة لإقامة دورات تنشيطية علمية يتم من خلالها توضيح مسارات التأهيل للمتقدمين والمساعدة في فهم جوهر الإمتحانات بما ييسر اجتياز المتقدمين للحصول على نتائج تمكنهم من الحصول على الإجازة بالمهنية المتسقة مع القانون واللوائح والنظم المتبعة.

أعرب وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، عن شكر الحكومة لمنظمة اليونيسكو، على المشاريع المقدمة لدعم قطاع الثقافة في اليمن، سواء المشاريع السابقة أو الحالية.

جاء ذلك خلال لقائه، بالمدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ارنستو اتون، حيث عبر الارياني عن تقديره لنجاح اليونيسكو في توفير فرص عمل لعدد 5000 شاب وشابة والحفاظ على أكثر من 400 مبنى تاريخي ودعم مؤسسات ثقافية مجتمعية وتمكين عدد من الفنانين والفاعلين في مجال الثقافة خلال السنوات الماضية.

وأوضح الوزير إنه بالرغم من النجاح الكبير، فمازال الاحتياج في اليمن كبير جدًا بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية والتي تأثر سلبًا على قطاع الثقافة من ممتلكات ثقافية، وعلى مصادر الدخل للفاعلين في القطاع من مهنيين وفنانين وممارسين.

وعبر عن أمل الحكومة بأن تقوم اليونسكو بتكثيف دورها وعملها في اليمن والعمل مع الحكومة اليمنية في تسخير الموارد المالية والخبرات في مشاريع عاجلة.

وقال الارياني إن الحكومة اليمنية ووزارة الاعلام والثقافة والسياحة بشكل خاص، ترغب في أن تقوم اليونسكو برفد بناء القدرات، والعمل على إنشاء استراتيجية ثقافية ترتبط بأهداف التنمية المستدامة وتسخير الخبرات والمشورات التقنية لمساعدة الوزارة في إنشاء وحدة خاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار ووحدات أخرى مختصة بالتراث المادي وغير المادي، تُمكنها من تنشيط السياسات المتعلقة بالحصر والصون للموروث اليمني الفريد.

وأعرب عن أمله في أن يكون نتاج هذه المساعدات تفعيل دور الحكومة اليمنية في إطار الاتفاقيات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وتحفيز إمكانية المصادقة على الاتفاقيات الأخرى المرتبطة بالصناعات الإبداعية ومكافحة الاتجار غير المشروع والتراث المرتبط بالبحار.

كما أعرب عن ارتياحه للعلاقة الوثيقة لليمن مع مكتب اليونسكو لدول الخليج، موجهًا الشكر لقيادة المكتب والزملاء على دورهم المتفاني في توطيد العلاقات القوية بين اليونسكو والجمهورية اليمنية.

وقال الوزير الارياني إن اليمن ترغب في تقديم دعوة للمدير العام ولمساعد المدير العام لقطاع الثقافة بزيارة اليمن للوقوف على منجزات اليونسكو وللتعرف على الممتلكات التاريخية الفريدة.

وأكد الارياني على أن يكون لمنظمة اليونسكو دور في الضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن الصحفيين والناشطين والفنانة انتصار الحمادي المختطفين لدى مليشيا الحوثي، لافتا إلى هجرة الفنانيين والادباء والمثقفين والصحفيين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي التي تتعامل بعداوة بالغة مع هذه الفئات ادت إلى غياب النشاط الثقافي في مناطق سيطرتها وكذلك اغلاق القنوات الفضائية والاذاعات والصحف والقضاء على التنوع والتعدد الاعلامي والثقافي في العاصمة صنعاء التي كانت حاضنة لكل هذا الابداع.

من جهته أكد المدير العام المساعد لمنظمة اليونسكو على امكانية ادماج اليمن في مشاريع اخرى اليونسكو وتمديد مشروع النقد مقابل العمل.

ورحب اتون بالدعوة إلى زيارة اليمن مؤكدًا اهميتها لتسليط الضوء على المشاريع التي تنفذها اليونيسكو في البلاد ووضع اليمن في دائرة الاهتمام الدولي فيما يخص قطاع الثقافة، كما أكد استعداد المنظمة لدعم تنفيذ مشاريع في مجال بناء القدرات والتأهيل لكوادر قطاع الثقافة بما يهيئ الفرصة لرفع مستوى الكادر اليمني.

وبخصوص دور المنظمة في قضية الصحفيين والفنانين المعتقلين، أوضح إمكانية المناصرة عبر الادارة المعنية بالتنسيق مع المندوبية، منوهًا بضرورة الوقوف مع الصحفيين والفنانين الذين يتعرضون لأسوأ انواع الانتهاكات في سجون الميليشيات.

وابدى اتون استعداد اليونسكو لدعم اليمن فيما يخص تهريب الاثار والممتلكات الثقافية.

حضر اللقاء رئيس بعثة بلادنا لدى المنظمة اليونيسكو السفير الدكتور محمد جميح، ومدير عام العلاقات بالوزارة يوسف ابو راس.