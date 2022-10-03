شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يدشن بدء الإنتاج الفعلي لمصانع الأوكسجين الطبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح ومعه الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون، اليوم، في مستشفى الصداقة التعليمي العام بالعاصمة المؤقتة عدن، بدء الإنتاج الفعلي لمصانع الأوكسجين الطبي والبالغ عددها ١٤ مصنعًا في المحافظات المحررة.

وزير الصحة يدشن بدء الإنتاج الفعلي لمصانع الأوكسجين الطبي

و ستعمل المصانع، على إنتاج 2200 اسطوانة اوكسجين وتم تنفيذها كأحد المشاريع المستدامة بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية عبر منظمة الصحة العالمية بمبلغ يصل إلى أربعة مليون دولار، فيما تتوزع الطاقة الإنتاجية للمصانع بين 8 مصانع بطاقة إنتاجية 200 اسطوانة لكل مصنع و6 مصانع بطاقة 100 اسطوانة يوميا.

وأكد وزير الصحة، أن افتتاح هذه المصانع يأتي في إطار خطة الحكومة للانتقال من حالة الطوارئ إلى الاستدامة في الخدمات.. مشيرًا إلى أن إنتاجية هذه المصانع سترفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأوكسجين إلى 5000 اسطوانة يوميا.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية لدى بلادنا الدكتور ادهم رشاد اسماعيل، إلى أن هذه المصانع تأتي كواحدة من ثمار العمل المشترك بين وزارة الصحة ووزارة التخطيط والبنك الإسلامي للتنمية ومنظمة الصحة العالمية وهو يعني للانتقال إلى المشاريع الدائمة ذات الأثر الإيجابي على المنظومة الصحية.

من جانبه ثمن الممثل المقيم للبنك الإسلامي للتنمية لدى بلادنا المهندس العزي المنصوب، الشراكة الفاعلة بين البنك الإسلامي ومنظمة الصحة العالمية والحكومة لتعزيز للاستفادة المثلى من مصانع الأوكسجين الممولة من البنك الإسلامي للتنمية عبر منظمة الصحة العالمية.

إلى ذلك تفقد وزير الصحة العامة والسكان، ومعه الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن، عدد من الاقسام الداخلية بمستشفى الصداقة التعليمي العا، واستمعا من المدير العام للمستشفى الدكتورة كفاية الجازعي، إلى شرح مفصل عن مستوى ونوعية الخدمات الطبية المقدمة في عدد من الاقسام والاحتياجات الملحة لها في الناحيتين الفنية والبشرية.

أعرب وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، عن شكر الحكومة لمنظمة اليونيسكو، على المشاريع المقدمة لدعم قطاع الثقافة في اليمن، سواء المشاريع السابقة أو الحالية.

جاء ذلك خلال لقائه، بالمدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ارنستو اتون، حيث عبر الارياني عن تقديره لنجاح اليونيسكو في توفير فرص عمل لعدد 5000 شاب وشابة والحفاظ على أكثر من 400 مبنى تاريخي ودعم مؤسسات ثقافية مجتمعية وتمكين عدد من الفنانين والفاعلين في مجال الثقافة خلال السنوات الماضية.

وأوضح الوزير إنه بالرغم من النجاح الكبير، فمازال الاحتياج في اليمن كبير جدًا بسبب تفاقم الأوضاع المعيشية والتي تأثر سلبًا على قطاع الثقافة من ممتلكات ثقافية، وعلى مصادر الدخل للفاعلين في القطاع من مهنيين وفنانين وممارسين.

وعبر عن أمل الحكومة بأن تقوم اليونسكو بتكثيف دورها وعملها في اليمن والعمل مع الحكومة اليمنية في تسخير الموارد المالية والخبرات في مشاريع عاجلة.

وقال الارياني إن الحكومة اليمنية ووزارة الاعلام والثقافة والسياحة بشكل خاص، ترغب في أن تقوم اليونسكو برفد بناء القدرات، والعمل على إنشاء استراتيجية ثقافية ترتبط بأهداف التنمية المستدامة وتسخير الخبرات والمشورات التقنية لمساعدة الوزارة في إنشاء وحدة خاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار ووحدات أخرى مختصة بالتراث المادي وغير المادي، تُمكنها من تنشيط السياسات المتعلقة بالحصر والصون للموروث اليمني الفريد.

وأعرب عن أمله في أن يكون نتاج هذه المساعدات تفعيل دور الحكومة اليمنية في إطار الاتفاقيات التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وتحفيز إمكانية المصادقة على الاتفاقيات الأخرى المرتبطة بالصناعات الإبداعية ومكافحة الاتجار غير المشروع والتراث المرتبط بالبحار.

كما أعرب عن ارتياحه للعلاقة الوثيقة لليمن مع مكتب اليونسكو لدول الخليج، موجهًا الشكر لقيادة المكتب والزملاء على دورهم المتفاني في توطيد العلاقات القوية بين اليونسكو والجمهورية اليمنية.

وقال الوزير الارياني إن اليمن ترغب في تقديم دعوة للمدير العام ولمساعد المدير العام لقطاع الثقافة بزيارة اليمن للوقوف على منجزات اليونسكو وللتعرف على الممتلكات التاريخية الفريدة.

وأكد الارياني على أن يكون لمنظمة اليونسكو دور في الضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن الصحفيين والناشطين والفنانة انتصار الحمادي المختطفين لدى مليشيا الحوثي، لافتا إلى هجرة الفنانيين والادباء والمثقفين والصحفيين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي التي تتعامل بعداوة بالغة مع هذه الفئات ادت إلى غياب النشاط الثقافي في مناطق سيطرتها وكذلك اغلاق القنوات الفضائية والاذاعات والصحف والقضاء على التنوع والتعدد الاعلامي والثقافي في العاصمة صنعاء التي كانت حاضنة لكل هذا الابداع.

من جهته أكد المدير العام المساعد لمنظمة اليونسكو على امكانية ادماج اليمن في مشاريع اخرى اليونسكو وتمديد مشروع النقد مقابل العمل.

ورحب اتون بالدعوة إلى زيارة اليمن مؤكدًا اهميتها لتسليط الضوء على المشاريع التي تنفذها اليونيسكو في البلاد ووضع اليمن في دائرة الاهتمام الدولي فيما يخص قطاع الثقافة، كما أكد استعداد المنظمة لدعم تنفيذ مشاريع في مجال بناء القدرات والتأهيل لكوادر قطاع الثقافة بما يهيئ الفرصة لرفع مستوى الكادر اليمني.

وبخصوص دور المنظمة في قضية الصحفيين والفنانين المعتقلين، أوضح إمكانية المناصرة عبر الادارة المعنية بالتنسيق مع المندوبية، منوهًا بضرورة الوقوف مع الصحفيين والفنانين الذين يتعرضون لأسوأ انواع الانتهاكات في سجون الميليشيات.

وابدى اتون استعداد اليونسكو لدعم اليمن فيما يخص تهريب الاثار والممتلكات الثقافية.

حضر اللقاء رئيس بعثة بلادنا لدى المنظمة اليونيسكو السفير الدكتور محمد جميح، ومدير عام العلاقات بالوزارة يوسف ابو راس.

