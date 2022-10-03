شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية يشارك في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة اليمنية - المغربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يشارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة اليمنية - المغربية والتي سيتم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية في عدد من المجالات.

وزير الخارجية يشارك في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة اليمنية - المغربية

هذا ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين خلال الزيارة، جلسة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، بالإضافة إلى سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين في المملكة المغربية، بغرض بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية على النحو الذي يلبي مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين قد وصل إلى المملكة المغربية الشقيقة في زيارة رسمية يرأس خلالها وفد بلادنا في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور، عبدالله العليمي، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية، تعاملت مع الهدنة الإنسانية كمعركة سياسية وفرصة للإبتزاز، وقدمت مصالح إيران على مصالح الشعب اليمني.

وقال العليمي في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "لقد اتضح للعالم اجمع ان الميليشيات الحوثية ابعد ماتكون عن ان تكون شريكا في السلام، هدنة تضمن وقف اطلاق النار ودفع رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرتهم وفتح للطرقات مع توسيع للرحلات من مطار صنعاء وضمان تدفق للمشتقات النفطية ترفضها الميليشيات الحوثية مدفوعة بوهم القوة والكثير من الاكاذيب".

وأضاف "لم تتعامل الميليشيات الحوثية مع الهدنة كفرصة للتخفيف من المعاناة الانسانية، بل نظرت اليها كمعركة سياسية وفرض ارادات وتجاهل تام لمعاناة الشعب اليمني وفرصة للابتزاز، وقدمت نفسها كأداة خارجية تضع المصالح الايرانية فوق اعتبارات مصالح الشعب اليمني".

وأشار العليمي إلى أن الحكومة قدمت التنازلات الواسعة ووافقت على مقترح المبعوث بالرغم من كل ما فيه من تجاهل لمخاوف الحكومة كل ذلك حرصًا على استمرار الهدنة وبحثًا عن فرص للسلام، لكن الميليشيات تصر على حصار تعز بشكل غير مفهوم، ورفضت فتح الطرقات بين مارب وصنعاء والطرق الرئيسية بين المدن للتخفيف عن الشعب.

وطالب د. العليمي المجتمع الدولي باتخاذ موقف اكثر جدية ووضوح تجاه الحوثيين، مؤكدا ان شعبنا بكل تكويناته وهو يدرك حقيقة هذه المليشيات لن يسمح بالمتاجرة الرخيصة بقضاياه ومعاناته وسيقف ضد هذا التهور.

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني أن ما وصل عبر ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة الأممية (1.660.703) طن متري من المشتقات النفطية، تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار امريكي.

وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" أن العائدات الضريبية والجمركية لهذه الكمية تكفي لدفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي نهبت ملايين الدولارات من عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة والتي نصت بنود الهدنة على تخصيصها لدفع مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بمناطق سيطرتها، وقامت بتوجيهها لحشد وتجنيد المقاتلين بمن فيهم الأطفال، وتنظيم العروض العسكرية.

وأضاف الارياني أن مليشيا الحوثي الارهابية سبق وعرقلت آلية اقترحتها الأمم المتحدة لتخصيص عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة لسداد رواتب موظفي الدولة، عبر تجميعها في حساب خاص في البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة، بعد نهبها 70 مليار ريال كانت قد وردت للحساب.

وأكد الارياني أن الأحداث كشفت بكل وضوح للرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، عن الطرف الذي يعرقل جهود التهدئة واحلال السلام في اليمن، ويقف حجر عثرة أمام تخفيف المعاناة الإنسانية، ويحاصر اليمنيين، ويمنع دفع مرتبات الموظفين بشكل منتظم، ويتلاعب بأسعار المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء.