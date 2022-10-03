شبوة.. مقتل مواطن في اشتباكات قبلية بمدينة عتق

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مواطن صباح اليوم الاثنين، إثر اشتباكات مسلحة بين قبيلتين في مدينة عتق مركز محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).



وقال مصدر محلي إن اشتباكات مسلحة دارت بين قبيلتي "آل طالب العوالق"، و"خليفة" واستخدمت فيها أسلحة رشاشة وثقيلة، أسفرت عن مقتل مواطن من أسرة "الخليفي".

وأوضح أن المواطن "ناصر العجيلي الخليفي" قتل في الاشتباكات التي دارت في مجمع العاصمة وسط المدينة، منوهاً إلى استمرار تحشيد الطرفين مايُنذر باستمرار المواجهات، وسط غياب تام للسلطات المحلية.



وتشهد محافظة شبوة الخاضعة أمنياً للقوات الموالية للإمارات، انفلاتا أمنيا وعودة الصراعات القبلية، زادت حدتها خلال الأشهر القليلة الفائتة.

