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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد، طارق محمد عبدالله صالح، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية ترفض حقن دماء اليمنيين وتخفيف معاناتهم وذلك من خلال رفضها لمبادرة تمديد الهدنة.

طارق صالح: الميليشيات الحوثية ترفض حقن دماء اليمنيين

وقال العميد طارق في تغريدة على حسابه في تويتر، "المجرم عبدالملك الحوثي يرفض مبادرة تمديد الهدنة التي تحقن دماء اليمنيين وتخفف معاناتهم من خلال صرف المرتبات واطلاق جميع الاسرى والمعتقلين وفتح الطرقات واستمرار الرحلات الجوية".

وقال:" ندعوا للسلام ويدنا على الزناد".

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني أن ما وصل عبر ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة الأممية (1.660.703) طن متري من المشتقات النفطية، تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار امريكي.

وأوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" أن العائدات الضريبية والجمركية لهذه الكمية تكفي لدفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي نهبت ملايين الدولارات من عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة والتي نصت بنود الهدنة على تخصيصها لدفع مرتبات موظفي الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بمناطق سيطرتها، وقامت بتوجيهها لحشد وتجنيد المقاتلين بمن فيهم الأطفال، وتنظيم العروض العسكرية.

وأضاف الارياني أن مليشيا الحوثي الارهابية سبق وعرقلت آلية اقترحتها الأمم المتحدة لتخصيص عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة لسداد رواتب موظفي الدولة، عبر تجميعها في حساب خاص في البنك المركزي اليمني بمحافظة الحديدة، بعد نهبها 70 مليار ريال كانت قد وردت للحساب.

وأكد الارياني أن الأحداث كشفت بكل وضوح للرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، عن الطرف الذي يعرقل جهود التهدئة واحلال السلام في اليمن، ويقف حجر عثرة أمام تخفيف المعاناة الإنسانية، ويحاصر اليمنيين، ويمنع دفع مرتبات الموظفين بشكل منتظم، ويتلاعب بأسعار المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء.

أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، أهمية تعزيز الجهود المجتمعية والرسمية، لرفع مستوى الوعي الصحي تجاه مخاطر التبغ واضراره.

وشدد بحيبح في افتتاح الاجتماع الأول للوزارات والمؤسسات الحكومية حول مكافحة التبغ، والذي نظمه البرنامج الوطني لمكافحة التدخين ومعالجة اضراره بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على ضرورة إيجاد الضوابط المشددة لتجارة التبغ ومكافحة التهريب.

وتناول الاجتماع الذي شارك فيه عبر الاتصال المرئي، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة الدكتورة فاطمة العوا، والممثل المقيم للمنظمة الدكتور ادهم إسماعيل، أنشطة المكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الاوسط لمكافحة التبغ والسياسات الست لمكافحته المتضمنة.

سيّرت قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم جسرًا جويًا مجانيًا، للعالقين من أبناء محافظة سقطرى عبر مطار الغيضة الدولي، بالتزامن مع موسم الخريف والذي يصعب السفر فيه عبر البحر إلى سقطرى بسبب هيجان البحر.

وانطلقت الرحلة الأولى صباح اليوم، من مطار ارخبيل سقطرى إلى مطار الغيضة الدولي وعلى متنها 110 راكبًا أغلبهم من الطلاب والمرضى وكبار السن، فيما أنطلقت الرحلة الثانية من مطار الغيضة إلى جزيرة سقطرى وعلى متنها 120 عالقًا، أغلبهم عائدون من رحلات علاجية وطلاب وعائلات كانوا جميعهم في حضرموت وعدن والمهرة.

وعبر أبناء سقطرى عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة العربية السعودية على دورهم الإنساني وموقفهم الأخوي مع أبناء جزيرة سقطرى من خلال تسيير هذه الرحلات المجانية المتكررة التي استفاد منها الكثير من أبناء الجزيرة.

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الخامس من سبتمبر 2022م من انتزاع 947 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف مناطق اليمن، منها 3 ألغام مضادة للأفراد و412 لغمًا مضادًا للدبابات، و515 ذخيرة غير متفجرة، و17 عبوة ناسفة.

وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة خلال سبتمبر إلى 3.815 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 360 ألفًا و573 لغمًا زرعتها مليشيا الحوثي بعشوائية.