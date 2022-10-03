شاهد .. جورجينا رودريغز في البحر بدون مايوه.. ماذا ارتدت؟!

انت الان تتابع خبر جورجينا رودريغز في البحر بدون مايوه.. ماذا ارتدت؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت جورجينا رودريغز​ حبيبة نجم كرة القدم ​كريستيانو رونالدو​، صوراً لها من أحد الشواطئ مع جمهورها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

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وظهرت جورجينا رودريغز​ في الصور لا ترتدي مايوه لكنها إختارت فستان أبرز مفاتنها وتحمل حذاءها بيدها، وتضع عقداً باهظ الثمن من الألماس .

هي عارضة أزيا ولدت في 27 يناير 1994، وراقصة وممثلة أرجنتينية.

بفضل علاقتها البارزة، بدأت حياتها المهنية بعد التعرف على نجم كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو، وكذلك عملها في مجال الأزياء، تمكنت من كسب أكثر من 26 مليون متابع عبر حسابها الشخصي في إنستغرام.

كما وظهرت مؤخراً على غلاف مجلة «صحة المرأة» الإسبانية في عدد يوليو 2018 ظهرت لها صورة فوتوغرافية إصدار «هاربر بازار» في عدد يوليو 2018.

كما ظهرت على أغلفة العديد من المجلات الأخرى في الماضي، بما في ذلك «مجلة في أي بي» (البرتغال). و«مجلة الحب» (إسبانيا)، و«مجلة نوفا جينتي» (البرتغال)، و«مجلة لوكس» (البرتغال) و«مجلة المغنية دونا» (إيطاليا).

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