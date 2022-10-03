شكرا لبحثكم عن خبر شقيق قيادي في حزام عدن يعتدي على مسؤول بالأراضي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

> نجا م. علي حمود التختر، المسؤول البارز في هيئة أراضي وعقارات الدولة في عدن، أمس الأحد، من محاولة اعتداء جنائي قد يفضي للموت بعدما تهكم عليه مسلح بالضرب العنيف.

وأوضحت مصادر أمنية وحكومية أن المعتدي هو أكرم الربيعي، وقد تهكم على مسؤول الأراضي في مكتبه تحت حماية مسلحين بزي رسمي.

ويعمل التختر، في العقد السادس من العمر، قائما بأعمال مدير عام مصلحة أراضي الدولة في عدن رئيس القسم الفني.

وأفادت مصادر "الأيام" بأن الربيعي حاول إجبار تختر على القبول بصرف عقود أراضٍ للدولة قالت المصادر أن الربيعي بسط عليها منذ عامين.

ونفى مصدر في مكتب قائد قوات الحزام الأمني في عدن العميد جلال الربيعي وجود صلة قرابة مع المعتدي سوى أنهما من منطقة الربيعي في يافع فقط مؤكدا أن أكرم واحدا من البلاطجة المطلوبين.

وأوضح المصدر في الحزام أن القضية ليست من صلب قوة الحزام لافتا الى أن هذه مهمة قوات حماية الأراضي بقيادة النقيب كمال الحالمي.

لكن معلومات أخرى أشارت الى أن أكرم الربيعي هو شقيق قائد القطاع السادس بقوات الحزام عدن، وأنه أحد المتنفذين في نهب الأراضي بدعم نافذون أخرون.

وتناول ناشطون أمس صورا لمسؤول الأراضي بعدن أثناء تلقيه العلاج بأحد المشافي وبدا وعلى ملابسه آثار الدماء.

وذكرت مصادر أخرى أن الربيعي تهجم على التختر بإطلاق الرصاص الذي يبدو أنه لم يصيبه فأقدم على الاعتداء بالضرب.

ولم يتسنَّ للصحيفة الاتصال بمكتب قائد الحزام الأمني في عدن للحصول على توضيح.