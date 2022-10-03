الحكومة: قّدمنا تنازلات من أجل الهدنة ومليشيا الحوثي عرقلت مساعي تمديدها

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت الحكومة اليمنية أنها قدّمت تنازلات من أجل تمديد الهدنة الأممية، وسط عرقلة حوثية لمساعي تمديدها.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، خلال مقابلة له مع قناة العربية، وفقا لما أورده موقع الوزارة على الأنترنت.

وأكد بن مبارك أن الحكومة اليمنية لم تدخر جهداً للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وأضاف بأن الحكومة قدمت التنازلات لأجل ذلك، ورغم التعنت الحوثي تعاملت الحكومة بشكل إيجابي مع المقترح الأممي لتمديد الهدنة.

وقال وزير الخارجية إن الحكومة لم تتفاجأ برفض الحوثي لتمديد الهدنة، مشيراً إلى أن المليشيات الحوثية عرقلت كل المساعي لتمديدها، وبأن مليشيا الحوثي لم تغلب مصالح الشعب اليمني.

وأضاف بن مبارك بأن مليشيا الحوثي جمعت أكثر من 200 مليار ريال يمني خلال الهدنة، وأضاف بأن الميليشيات الحوثية لم تلتزم بالهدنة، ورفضت فتح الطرق.

وتابع: “الحوثيون خرقوا الهدنة، وأوقعوا ضحايا مدنيين، ورفضوا تمديد الهدنة لمصالحهم”. وقال: “كلما اقتربنا من انفراجة يعرقلونها. الحكومة بذلت الجهود كافة لتمديد الهدنة للتخفيف عن الشعب”.